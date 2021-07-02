На актрису Елену Ксенофонтову подал в суд бывший муж

Ксенофонтова не раз признавалась, что последний муж Александр Рыжих превратил её жизнь в ад. По словам актрисы, все девять лет брака она подвергалась физическому и психологическому насилию.

После расставания семейные разборки супругов продолжились в суде. Бывший муж обвинял Елену в избиении и мошенничестве, пытался отобрать у нее недвижимость, а также лишить опеки над общей дочерью Софьей. Когда суды завершились, Ксенофонтова буквально кричала от счастья.

Но недавно Александр подал новый иск к бывшей супруге. Как сообщили в суде, Рыжих требует уменьшения размера алиментов на дочь.

Несколько лет назад актриса жаловалась, что бывший муж не платит алименты на их общего ребёнка. Его долг в какой-то момент приблизился к миллиону рублей.

В происходящем Елена видела и свою вину, ведь она сама вышла замуж за такого человека. По её словам, она долго не хотела слушать свою интуицию, которая подсказывала ей всё остановить.