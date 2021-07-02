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На актрису Елену Ксенофонтову подал в суд бывший муж

Экс-супруг Елены Ксенофонтовой требует уменьшить размер алиментов на общую дочь

На актрису Елену Ксенофонтову подал в суд бывший муж
Фото: news.myseldon.com

Елена Ксенофонтова и адвокат Александр Рыжих развелись пять лет назад, но конфликты между бывшими супругами продолжаются. На этот раз Рыжих требует уменьшить размер алиментов на их общую дочь, пишет «СтарХит».

Ксенофонтова не раз признавалась, что последний муж Александр Рыжих превратил её жизнь в ад. По словам актрисы, все девять лет брака она подвергалась физическому и психологическому насилию.

После расставания семейные разборки супругов продолжились в суде. Бывший муж обвинял Елену в избиении и мошенничестве, пытался отобрать у нее недвижимость, а также лишить опеки над общей дочерью Софьей. Когда суды завершились, Ксенофонтова буквально кричала от счастья.

Но недавно Александр подал новый иск к бывшей супруге. Как сообщили в суде, Рыжих требует уменьшения размера алиментов на дочь.

Несколько лет назад актриса жаловалась, что бывший муж не платит алименты на их общего ребёнка. Его долг в какой-то момент приблизился к миллиону рублей.

В происходящем Елена видела и свою вину, ведь она сама вышла замуж за такого человека. По её словам, она долго не хотела слушать свою интуицию, которая подсказывала ей всё остановить.

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#дети #суды #шоу-бизнес

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