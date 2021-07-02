Домработница Аллы Пугачёвой рассказала о её драке с Джуной

В программе Андрея Малахова домработница рассказала, что конфликт между Примадонной и Джуной произошёл во время одного из приёмов в доме Пугачевой. Экстрасенс не хотела приходить в гости, но всё-таки приехала на мероприятие.

В середине вечера Алла Борисовна демонстративно поставила перед гостьей стопку с водкой. По словам Дородновой, Джуна категорически отказывалась пить алкоголь, но Примадонна продолжала настаивать.

В итоге Пугачёва и Джуна так сцепились, что другие гости с трудом смогли их разнять. Домработница уверена, что причиной драки стало недопонимание между звёздами.

После этого Джуна гордилась тем, что в той драке буквально порвала Примадонне рот, и часто рассказывала об этом. По словам целительницы, Пугачёва из-за этого даже делала операцию в Швейцарии.