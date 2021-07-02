Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:33 0

Домработница Аллы Пугачёвой рассказала о её драке с Джуной

Людмила Дороднова раскрыла подробности конфликта между Пугачёвой и целительницей Джуной

Домработница Аллы Пугачёвой рассказала о её драке с Джуной
Фото: sm.news

Бывшая домработница Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова Людмила Дороднова рассказала о драке певицы с целительницей Джуной, пишет ФАН.

В программе Андрея Малахова домработница рассказала, что конфликт между Примадонной и Джуной произошёл во время одного из приёмов в доме Пугачевой. Экстрасенс не хотела приходить в гости, но всё-таки приехала на мероприятие.

В середине вечера Алла Борисовна демонстративно поставила перед гостьей стопку с водкой. По словам Дородновой, Джуна категорически отказывалась пить алкоголь, но Примадонна продолжала настаивать.

В итоге Пугачёва и Джуна так сцепились, что другие гости с трудом смогли их разнять. Домработница уверена, что причиной драки стало недопонимание между звёздами.

После этого Джуна гордилась тем, что в той драке буквально порвала Примадонне рот, и часто рассказывала об этом. По словам целительницы, Пугачёва из-за этого даже делала операцию в Швейцарии.

Просмотров всего: 15

#происшествия #СМИ #шоу-бизнес

распечатать


Происшествия

Житель Благовещенска с ножом напал на мужчину в инвалидном кресле
В России и мире

Актёр и музыкант Пётр Мамонов находится в реанимации в тяжёлом состоянии
Происшествия 4

Пожилая амурчанка незаконно заработала более трёх миллионов рублей
Происшествия 4

Жители Благовещенской многоэтажки воюют с маргиналами за мусорный контейнер
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь