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сегодня, 14:30 0

Житель Благовещенска с ножом напал на мужчину в инвалидном кресле

Уголовное дело направили в суд

Житель Благовещенска с ножом напал на мужчину в инвалидном кресле
Фото: pixabay.com

Ранее неоднократно судимый 37-летний благовещенец обвиняется в разбойном нападении. Он угрожал потерпевшему ножом, сообщает региональная прокуратура.

В июле прошлого года злоумышленник увидел в сквере областной столицы мужчину в инвалидном кресле и, решив, что тот не будет сопротивляться, напал на него. Угрожая ножом, обвиняемый отобрал у потерпевшего телефон и золотые украшения. Его сразу же задержали полицейские.

Уголовное дело рассмотрят в судебном порядке. За совершение подобного преступления может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали о том, что в Благовещенске у инвалида отобрали костыли.

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#криминал #происшествия

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