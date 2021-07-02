Житель Благовещенска с ножом напал на мужчину в инвалидном кресле
Уголовное дело направили в суд
Ранее неоднократно судимый 37-летний благовещенец обвиняется в разбойном нападении. Он угрожал потерпевшему ножом, сообщает региональная прокуратура.
В июле прошлого года злоумышленник увидел в сквере областной столицы мужчину в инвалидном кресле и, решив, что тот не будет сопротивляться, напал на него. Угрожая ножом, обвиняемый отобрал у потерпевшего телефон и золотые украшения. Его сразу же задержали полицейские.
Уголовное дело рассмотрят в судебном порядке. За совершение подобного преступления может грозить до 10 лет лишения свободы.
Ранее мы сообщали о том, что в Благовещенске у инвалида отобрали костыли.
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