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сегодня, 17:00 0

Сегодня сыграли тысячную свадьбу в Благовещенске и Благовещенском районе

Всего в регионе к этому моменту заключили более двух тысяч брачных союзов

Сегодня сыграли тысячную свадьбу в Благовещенске и Благовещенском районе
Фото: zagsamur

Сегодня, 2 июля, в отделе ЗАГСа по городу Благовещенску и Благовещенскому району зарегистрировали тысячную пару молодожёнов. Как рассказали в пресс-службе управления записи актов гражданского состояния Амурской области, за первые полгода в регионе зарегистрировали 2 259 браков.

— Уважаемые Александр и Ксения! Управление ЗАГС Амурской области сердечно поздравляет вас с прекрасным событием – рождением вашей семьи! Берегите дар первых счастливых дней, пронесите их нежность и чистоту через долгие годы жизни. Пусть вашими спутниками будут взаимопонимание, уважение и доверие. Желаем мира вашей семье – мира, полного прекрасных чувств, красоты и гармонии, здоровья, семейного счастья и благополучия! – поздравили молодожёнов специалисты ЗАГС в своём Instagram.

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