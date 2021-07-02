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сегодня, 14:20 0

В Благовещенске перекроют несколько улиц

Изменится схема движения нескольких автобусов

В Благовещенске перекроют несколько улиц
Фото: pixabay.com

Завтра, 3 июля, с 9:00 до 17:00 для движения транспорта перекроют участок улицы Политехнической между Красноармейской и Октябрьской. Здесь будут ремонтировать водопроводную сеть.

В понедельник, 5 июля, с 8:00 для автомобилистов будет закрыт участок улицы Горького между Лазо и Пушкина. Специалисты будут укладывать инженерные сети, сообщает городская администрация. Откроют данный участок 12 июля в 20:00. Из-за перекрытия улицы Горького изменится схема движения некоторых маршрутов:

  • маршруты № 25: Горького – Пушкина – Амурская и далее по маршруту;
  • маршруты № 24: Амурская – Пушкина – Горького и далее по маршруту;
  • маршрут № 5: Горького – Пушкина – Амурская – Лазо и далее по маршруту;
  • маршрут № 31: Горького – Пушкина – Амурская – Первомайская и далее по маршруту.

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#дороги

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