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сегодня, 19:00 0

Владельцы «Дальневосточного гектара» смогут получить второй участок

С 1 августа в силу вступает новый федеральный закон

Владельцы «Дальневосточного гектара» смогут получить второй участок
Фото: pixabay.com

С 1 августа по новому закону, второй Дальневосточный гектар могут получить те, кто успешно освоил первый участок. Наиболее востребованными земли оказались в Приморском крае, Республике Саха (Якутия), Сахалинской области и Хабаровском крае. Как освоили первые гектары, проверили в генеральной прокуратуре, рассказали в управлении генеральной прокуратуры по Дальнему Востоку.

С 2016 года, когда начала действовать программа, на получение гектаров поступило 180 тысяч заявлений, 71,5 тысячи человек получили участки. После проверки прокуратуры оказалось, что основные трудности с получением земли возникают из-за ненадлежащего выполнения законных процедур органами местного самоуправления. Всего нашли и устранили около четырёх тысяч нарушений.

Среди нарушений были как незаконные отказы, так и неправомерное использование гектаров. Так, в Еврейской автономной области земли использовали для незаконной рубки деревьев. Виновных привлекли к уголовной ответственности.

По предложению прокуроров Республики Бурятия, Камчатского края и Еврейской автономной области, региональные власти включили работы по обустройству инфраструктуры земельных участков в проект Национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года.

В Камчатском и Хабаровском крае после вмешательства прокуратуры выделили деньги для строительства дорог к участкам.

В Приморском крае, по предложению прокурора, администрация предоставила трансферы для создания инфраструктуры на земельных участках.

Чаще всего Дальневосточные гектары используют под индивидуальное жилищное строительство – 42 процента, чуть меньше – 36 процентов – под сельское хозяйство. Всего десять процентов выбрали предпринимательство, а семь процентов используют земли для отдыха и рекреации.

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#Дальний Восток

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