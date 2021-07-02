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сегодня, 14:45 8

Река Чигиринка в Благовещенске покрылась толстым слоем тухлого жира

Местные жители подозревают, что в реку сливают отходы от мясного производства

Река Чигиринка в Благовещенске покрылась толстым слоем тухлого жира
Фото: читатель Амур.инфо

В редакцию Амур.инфо обратился житель Благовещенска. Мужчина прислал видео и рассказал, что река Чигиринка покрыта толстым слоем жира. Он предполагает, что в реку отходы производства сливают предприниматели, занимающиеся производством мясных продуктов. Корреспондент Амур.инфо постарался разобраться в ситуации.

— Речка вся покрыта слоем тухлого жира. Вонь стоит ужасная, – рассказал в телефонном разговоре Александр. – Когда был паводок, река Зея подпирала, и вода не уходила. Это все скопилось, и сейчас, когда вода стала уходить, всё висит на кустах, траве и ветках. Уровень воды спал, и весь этот жир стекает в Зею. А там ведь дети купаются!

Мужчина переживает, что вода из реки Чигиринка с новыми «примесями» станет просто разносчиком инфекции. Он рассказал, что видео сделано в районе Театральной – Светлой во вторник, 29 июня, а уже 30 числа он его отправил в городские СМИ и в бюджетное учреждение «Экология». Там заявку приняли, но передали информацию о загрязнении в министерство природных ресурсов Амурской области.

При этом, по словам Александра, проблема существует уже около полутора лет, но сейчас уровень загрязнения превысил все разумные пределы.

В пресс-службе минприроды сообщили, что пока о факте загрязнения реки им не известно.

— Чтобы заявления о нанесённом экологии вреде оперативно обрабатывались, сообщать нужно либо на почту министерства, либо пользоваться формой обратной связи на нашем сайте. Тогда сотрудники министерства не только смогут начать работу по заявке, но и вышлют заявителю официальный ответ с результатами проведённой проверки, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Отметим, что корреспондент Амур.инфо отправил в министерство все имеющиеся материалы по факту загрязнения реки. Нам сообщили, что будет проведена проверка: специалиста направят на место, и при необходимости будет взята проба воды для проведения лабораторного анализа.

Амур.инфо продолжает следить за ситуацией.

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#областная власть #экология

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Комментарии
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  • Allenga

    Allenga
    7 часов назад

    С ума сойти! Мало того, что на Чигиринке пластик и прочий мусор можно тоннами вывозить, а тут еще и жира не хватало! Снова из речки засранку делают.

  • Allenga

    Allenga
    7 часов назад

    Под шумок и наводнение, гады!

  • OT

    OT
    6 часов назад

    Что за бюрократизм такой о том, что ничего знать не хотят в продоохране без оьратной связи? А может загородить доступ вообще всякими подтаерждениями, что обращение к ним не от "верблюда"

  • Allenga

    Allenga
    6 часов назад

    А толку?! я писала инициативное обращение в министерство через портал Открытый регион Амурская область, как раз по мусору на Чигиринке, получила ответ, что "да, факты подтвердились, будем искать виновных", но, кроме этого все. Мусор как лежал, так и лежит, хотя сейчас может и водой смыло. Зато вот жирка подкинули, редиски!

  • Петро555

    Петро555
    4 часа назад

    Мож министерство, кто то прикармливает, чтоб те закрывали глаза все 1,5 года

  • Петро555

    Петро555
    4 часа назад

    В природоохранную прокуратура надр писать, чтоб вздюкнули и министерство и предпринимателей мясников

  • tankist btb

    tankist btb
    2 часа назад

    рядом с улицей зеленой 30 мостик тридцать метров вдоль забора года два назад замаскировали трубу и сливали туда отходы произвдства бетонных изделий.

  • Арсений К.

    Арсений К.
    1 час назад

    Действительно, надо разбираться.

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