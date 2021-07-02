Актёр и музыкант Пётр Мамонов находится в реанимации в тяжёлом состоянии

Жена Мамонова рассказала, что музыкант попал в реанимацию 27 июня. До этого он лечился дома, но потом его состояние сильно ухудшилось.

Супруги надеялись, что справятся с болезнью сами, но всё стало слишком быстро развиваться. По словам Ольги, они смогли сбить температуру, артисту стало полегче. Но потом он стал задыхаться, и его забрала скорая.

Женщина отмечает, что они вместе с мужем находились в деревне в Наро-Фоминске, поэтому она не понимает, как и когда он мог заразиться коронавирусом.

Как сообщает «Пятый канал», Петр Мамонов находится в тяжёлом состоянии в реанимации, его подключили к ИВЛ. По имеющейся информации, у него поражено более 60% лёгких.

Петр Мамонов — музыкант, поэт и актёр. Он является основателем и лидером музыкальной группы «Звуки Му».