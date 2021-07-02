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Актёр и музыкант Пётр Мамонов находится в реанимации в тяжёлом состоянии

70-летний Петр Мамонов попал в больницу с коронавирусом

Актёр и музыкант Пётр Мамонов находится в реанимации в тяжёлом состоянии
Фото: peterburg2.ru

Актёр и музыкант Петр Мамонов уже несколько дней находится в реанимации. У него диагностировали коронавирус. О состоянии артиста сообщила его жена Ольга, пишет портал «360».

Жена Мамонова рассказала, что музыкант попал в реанимацию 27 июня. До этого он лечился дома, но потом его состояние сильно ухудшилось.

Супруги надеялись, что справятся с болезнью сами, но всё стало слишком быстро развиваться. По словам Ольги, они смогли сбить температуру, артисту стало полегче. Но потом он стал задыхаться, и его забрала скорая.

Женщина отмечает, что они вместе с мужем находились в деревне в Наро-Фоминске, поэтому она не понимает, как и когда он мог заразиться коронавирусом.

Как сообщает «Пятый канал», Петр Мамонов находится в тяжёлом состоянии в реанимации, его подключили к ИВЛ. По имеющейся информации, у него поражено более 60% лёгких.

Петр Мамонов — музыкант, поэт и актёр. Он является основателем и лидером музыкальной группы «Звуки Му».

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#COVID 19 #здоровье #шоу-бизнес

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