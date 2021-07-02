В общественной палате Амурской области прокомментировали изменение климата

Тему изменения климата поднял во время «Прямой линии» Владимир Путин. Президент отметил, что в России климат меняется быстрее, чем в остальном мире, но у правительства есть план по десяти критическим областям. Изменение климата прокомментировали в общественной палате Амурской области.

— Многие ученые небезосновательно считают, что изменение климата на Земле связано как с глобальными природными процессами, так и с деятельностью человека, сказал президент.

За последнее столетие температура Земли поднялась на один градус. В масштабах планеты это серьёзные изменения. В настоящее время ежегодные потери России из-за таяния вечной мерзлоты в Арктике от 50 до 150 миллиардов, но это только начало, и в будущем затраты будут расти.

— Я ничуть не умаляю серьезности ситуации, но как историк, предлагаю изучить документы о нашем прошлом. Во времена Ивана Грозного был малый ледниковый период, и в июне москвичи катались на коньках по Москве-реке. Перечислять можно до бесконечности. Поэтому считаю, что впадать в крайности, отчаянье и панику не нужно. Конечно, остановить научно-технический прогресс невозможно, а вот неуемное желание потреблять – это просто необходимо, – комментирует поднятую на Прямой линии тему председатель комиссии по вопросам организации общественного контроля Общественной палаты Амурской области Жаккелина Орлова.

По словам президента, благодаря кардинальной перестройке промышленности и энергетики удалось сократить выбросы парниковых газов сильнее, чем в других странах. У правительства есть план по десяти критическим областям, включая строительство и дорожное строительство.

— Я не склона драматизировать, но точка невозврата может наступить в любой момент. «Конечно, мы должны сделать все, чтобы минимизировать свой вклад в то, что происходит в глобальной сфере, во вселенной в целом», – эти слова Путина заслуживают того, чтобы стать девизом мира на ближайшие 50 лет, – резюмировала Жаккелина Эдуардовна.