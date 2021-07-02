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сегодня, 14:00 2

Главный санитарный врач Амурской области рассказала подробности обязательной вакцинации

Пресс-конференция прошла в правительстве области

Главный санитарный врач Амурской области рассказала подробности обязательной вакцинации

Постановление о массовой вакцинации подписала главный санитарный врач по Амурской области Ольга Курганова. Меры реагирования введены в связи с резким подъемом заболеваемости, которая за последние четыре недели выросла в четыре раза. В первую очередь предполагается вакцинировать сферу услуг, торговли, общепита, фитнес-центров, многофункциональных центров по оказанию услуг населению, и так далее. Дополнительные риски создаёт режим чрезвычайной ситуации, связанный с подтоплением. Сосредоточение людей в пунктах временного размещения создаёт предпосылки для развития пандемии.

Сегодня утром Ольга Курганова ответила на вопросы прессы и прокомментировала постановление о массовой вакцинации. Она перечислила все дополнительные риски и объяснила необходимость введения такого постановления.

— Уровень вакцинации в сфере услуг нас не устраивает и находится под нашим пристальным вниманием. Нас очень интересует то, с какими показателями мы войдём в осень, поэтому вакцинация так важна, дальше уже ждать некогда, ­– рассказала Ольга Курганова.

Нагрузка на медперсонал

Также она обратила внимание прессы на неравномерность нагрузки на прививочные пункты.

— Вы обратите внимание, как у нас работали медики. Можно было вакцинироваться, но на пунктах никого не было. Теперь, когда все наконец поняли, что этого процесса не миновать, на пунктах очередь, медики работают на износ.

Вакцинация сотрудников

Много времени было посвящено обсуждению того, как должен осуществляться контроль работодателей за вакцинацией работников. Эта работа должна быть начата с соответствующего приказа, работодателю нужно выяснить, кто из работников вакцинирован, а кто нет. Все противопоказания также должны оформляться соответствующими медицинскими документами. Никакой речи о дискриминации по этому признаку быть не должно.

Вакцинация студентов

Также Ольга Курганова высказалась о вакцинации в студенческих общежитиях:

— Если этого не сделать, то осенью студенты, приехавшие из области в свои общежития, создадут всплеск заболеваемости, которая именно в этот период, традиционно высокая. Информации уже достаточно, и мы призываем всех подойти к вопросу ответственно, – сообщила она.

Прививочные сертификаты

Было сказано, что проблем с выдачей QR-кодов в качестве подтверждения факта вакцинации нет. Там, где технические возможности не позволяют, вместо кода выдаётся справка медицинского учреждения с печатью. Все эти документы заносятся в единый федеральный реестр, их подделка легко выявляется и наказывается.

Историческая справка

В заключение пресс-конференции главный санитарный врач рассказала о том, что когда в Благовещенске в 19 веке была организована вакцинация против оспы, она не продвигалась, пока не были введены очень серьезные штрафы за уклонение от неё.

— Информации достаточно, пункты развёрнуты, все нужные распоряжения сделаны. Надеемся, что несмотря на негативные информационные «вбросы», население отнесётся к процессу вакцинации с пониманием. Дальше ждать уже нет никакой возможности, – сказала Ольга Курганова.

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#COVID 19 #интернет #медицина #МЧС

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Комментарии
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  • Евгений/Л

    Евгений/Л
    40 минут назад

    Пускай внятно ответит почему привитые так боятся не привитых? что несёт эта уколотая бабушка, на пенсию пора и уже давно

  • ЕКВ

    ЕКВ
    17 минут назад

    Вы бы лучше за узбеаками не привитыми следили, чем за студентами.

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