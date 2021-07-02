Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:45 4

Пожилая амурчанка незаконно заработала более трёх миллионов рублей

Женщина обвиняется в мошенничестве

Пожилая амурчанка незаконно заработала более трёх миллионов рублей
Фото: pixabay.com

63-летняя жительница Благовещенска обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере. Она незаконным способом заработала более трёх миллионов рублей, сообщает областное управление МВД.

Объявлением о продаже оборудования для майнинга криптовалют заинтересовался житель Республики Казахстан и позвонил по указанному номеру телефона. Обвиняемая, сказав, что она представительница компании, предложила заключить договоры поставки. С октября по декабрь 2017 года амурчанка и потерпевший заключили соглашения на сумму более трёх миллионов рублей. Никаких товаров заявитель, конечно, не получил.

Полицейские установили личность злоумышленницы и провели обыск в её офисе. Сотрудники изъяли печать и образцы договоров на приобретение оборудования для майнинга криптовалют.

Уголовное дело рассмотрит Благовещенский городской суд.

Просмотров всего: 504

#криминал #происшествия

распечатать


В России и мире

Домработница Аллы Пугачёвой рассказала о её драке с Джуной
Происшествия

Житель Благовещенска с ножом напал на мужчину в инвалидном кресле
Происшествия 4

Жители Благовещенской многоэтажки воюют с маргиналами за мусорный контейнер
Происшествия 1

Амурская компания не заплатила 16,7 миллиона рублей таможенных платежей
Комментарии
Показать все (4)
  • brutal-death

    brutal-death
    54 минуты назад

    раньше были старушки-процентщицы, теперь старушки-майницы

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    20 минут назад

    Хм, продвинутая старушка.

  • us.2001

    us.2001
    2 минуты назад

    ПОЖИЛАЯ АМУРЧАНКА НЕЗАКОННО ЗАРАБОТАЛА БОЛЕЕ ТРЁХ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ и дальше амуринфо пишет : Полицейские установили личность злоумышленницы и провели обыск в её офисе. Сотрудники изъяли печать и образцы договоров на приобретение оборудования для майнинга криптовалют.

    кто то не понимает что она предприниматель ))))

    или казах просто ЛОХ , если был договор ( нужно внимательно читать договор,о чем речь в договоре )

  • us.2001

    us.2001
    1 минута назад

    и не жалко полицейским россиянку ,казах Лох ,а россиянку освободить )))

Показать все (4)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь