Пожилая амурчанка незаконно заработала более трёх миллионов рублей

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63-летняя жительница Благовещенска обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере. Она незаконным способом заработала более трёх миллионов рублей, сообщает областное управление МВД.

Объявлением о продаже оборудования для майнинга криптовалют заинтересовался житель Республики Казахстан и позвонил по указанному номеру телефона. Обвиняемая, сказав, что она представительница компании, предложила заключить договоры поставки. С октября по декабрь 2017 года амурчанка и потерпевший заключили соглашения на сумму более трёх миллионов рублей. Никаких товаров заявитель, конечно, не получил.

Полицейские установили личность злоумышленницы и провели обыск в её офисе. Сотрудники изъяли печать и образцы договоров на приобретение оборудования для майнинга криптовалют.

Уголовное дело рассмотрит Благовещенский городской суд.