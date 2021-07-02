Жители Благовещенской многоэтажки воюют с маргиналами за мусорный контейнер

Жильцы дома по улице Строителей, 70, устроили борьбу с местными маргиналами из-за контейнера для мусора. Некие неопрятного вида личности всё время пытаются украсть с мусорной площадки сетку для ПЭТ-бутылок.

— Это происходит уже не впервые. 1 июля в очередной раз трое человек пытались увезти сетку на старой коляске. Жители двора неоднократно пресекали эти попытки. Но каждый раз сетку пытаются украсть снова, – рассказали в пресс-службе ОО «Полигон».

В полицию жильцы пока не обращались.