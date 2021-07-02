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сегодня, 13:30 4

Жители Благовещенской многоэтажки воюют с маргиналами за мусорный контейнер

Неизвестные личности регулярно пытаются украсть сетку для пластиковых бутылок

Жители Благовещенской многоэтажки воюют с маргиналами за мусорный контейнер

Жильцы дома по улице Строителей, 70, устроили борьбу с местными маргиналами из-за контейнера для мусора. Некие неопрятного вида личности всё время пытаются украсть с мусорной площадки сетку для ПЭТ-бутылок.

— Это происходит уже не впервые. 1 июля в очередной раз трое человек пытались увезти сетку на старой коляске. Жители двора неоднократно пресекали эти попытки. Но каждый раз сетку пытаются украсть снова, – рассказали в пресс-службе ОО «Полигон».

В полицию жильцы пока не обращались.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Стабильность

  • kidman

    kidman
    54 минуты назад

    Что вы в самом деле ругаетесь? Она им в качестве голубятни нужна! Ведь жареные голуби вкуснее, чем жареные собаки. К тому же, собака, перед тем, как её зажарят, ещё и покусать может...

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    51 минута назад

    Путенская Рассея! То ли еще будет после выборов!

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    15 минут назад

    Хороший остов для летнего домика. Обтянуть его пакетами, положить пару матрасов внутрь и можно жить-поживать, добра наживать.

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