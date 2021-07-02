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Алиса Казьмина рассказала, что Барановская просила её повлиять на Аршавина

Казьмина призналась, что не чувствовала себя виноватой перед Барановской

Алиса Казьмина рассказала, что Барановская просила её повлиять на Аршавина
Фото: sprashivalka.com

Алиса Казьмина два года назад со скандалом рассталась с Андреем Аршавиным, который когда-то ушёл к ней от Юлии Барановской. В программе «Судьба человека» Алиса рассказала, что Барановская пыталась через неё повлиять на бывшего мужа, сообщает «СтарХит».

Андрей и Алиса начали встречаться, когда оба были семейными людьми. Аршавин тогда жил с Юлией Барановской, но легко оставил её, влюбившись в Алису. Также он сделал всё, чтобы Казьмина ушла от своего супруга.

По словам Казьминой, она не чувствовала себя виноватой ни перед бывшим мужем, ни перед Барановской. Андрей уверял, что он всё равно бы ушёл от Юлии.

Алиса считает Барановскую очень требовательной, она хочет, чтобы всё всегда шло по её сценарию.

Казьмина рассказала, что как-то Юлия поменяла замки в квартире, где хранились вещи и кубки Андрея. Он очень разозлился и в отместку забрал загранпаспорта детей. Тогда Барановская в слезах позвонила ей и умоляла повлиять на Аршавина. Но Алиса не захотела оказаться в той ситуации виноватой. Она призналась, что тогда для неё «было дико, что Андрей может быть тираном».

Андрей и Алиса поженились в 2016 году. Казьмина жаловалась, что супруг мало времени проводил с семьей, его часто замечали в компании других девушек. Через год после свадьбы они едва не разошлись, но всё-таки сумели сохранить брак.

Однако в 2019 году Алиса объявила об окончательном расставании с футболистом, который, по её словам, сломал ей жизнь.

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#жизнь #спорт #шоу-бизнес

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