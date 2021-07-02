Выставка «Улица Дальнего Востока» пройдёт во Владивостоке со 2 по 7 сентября

Выставка «Улица Дальнего Востока» пройдёт в пятый раз в рамках Восточного экономического форума. Все одиннадцать регионов представят там свой экономический потенциал, туристические возможности и культурные традиции, в том числе и Амурская область. Выставка пройдёт со 2 по 7 сентября, рассказали в пресс-службе полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева.

— Другой возможности представить свой дальневосточный субъект для такого количества представителей руководства зарубежных стран, международного бизнеса, научных и общественных кругов просто нет. Пятый Восточный экономический форум посетили представители 65 стран мира, – рассказал Юрий Трутнев.

По словам директора Восточного экономического форума Игоря Павлова, сейчас утверждают концепции павильонов, культурную и спортивную программу. Особое внимание уделят соблюдению противоэпидемиологических мер.

— За пять лет проведения выставка «Улица Дальнего Востока» по праву стала настоящей жемчужиной форума. Эта экспозиция открывает участникам и гостям ВЭФ инвестиционный, экономический и культурный потенциал регионов Дальнего Востока, – отметил зам полпреда президента в ДФО Денис Андреев.

Выставка будет работать на набережной бухты Аякс со 2 по 7 сентября. Впервые на выставке откроется специальная зона, где пройдёт часть деловой программы форума. С 5 по 7 сентября «Улицу Дальнего Востока» смогут посетить все желающие.