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сегодня, 13:00 2

Несмотря на паводок, дороги Благовещенска продолжают ремонтировать

Остановку работы на одном участке компенсируют другим

Несмотря на паводок, дороги Благовещенска продолжают ремонтировать
Фото: благовещенск.рф

В этом году по нацпроекту «Безопасные дороги» в столице Приамурья ремонтируют сразу две городские артерии – улицы Ленина и Горького. Паводок усложнил работу, все котлованы заполнены водой, но дорожники обещают, что на сроках это не отразится. Остановку на одном участке компенсируют другим, рассказали в пресс-службе администрации Благовещенска.

Из-за незавершённого ремонта не могут продолжить замену подключения тепловых сетей, поэтому полностью закрыть тротуар не получается. Но бригады не сидят на месте, пока одну работу сделать невозможно – занимаются другой. Две бригады укладывают плитку по улице Ленина, ещё одна кладёт тротуар и выставляет бортовой камень между улицами Комсомольской и Мухина.

Из-за паводка грунтовые воды затопили котлованы. По словам начальника одного из участков Алексея Дорошенко, сейчас воду откачивать нельзя, она тут же наполнит ямы. Ещё одна опасность – риск обрушения котлована. Дорожники намерены дождаться спада уровня воды и откачивать остатки.

— Будем проводить замену грунта, поскольку он напитан водой и может пучиниться, что чревато просадками покрытия после оттаивания в весенний период, потом трамбовать и только после этого укладывать инженерные сети, – объяснил Алексей Дорошенко.

В целом на общем сроке это не отразится, обещают в администрации.

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#городская власть #дороги

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Комментарии
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  • виталя1979

    виталя1979
    1 час назад

    Что значит "остановку на одном участке компенсируют другим", "пучинистый грунт", "в целом на общем сроке это не отразится".

  • mp2mp

    mp2mp
    1 час назад

    Как может такое не отразиться на сроках, ведь проблем сколько, тем более вода

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