Несмотря на паводок, дороги Благовещенска продолжают ремонтировать

В этом году по нацпроекту «Безопасные дороги» в столице Приамурья ремонтируют сразу две городские артерии – улицы Ленина и Горького. Паводок усложнил работу, все котлованы заполнены водой, но дорожники обещают, что на сроках это не отразится. Остановку на одном участке компенсируют другим, рассказали в пресс-службе администрации Благовещенска.

Из-за незавершённого ремонта не могут продолжить замену подключения тепловых сетей, поэтому полностью закрыть тротуар не получается. Но бригады не сидят на месте, пока одну работу сделать невозможно – занимаются другой. Две бригады укладывают плитку по улице Ленина, ещё одна кладёт тротуар и выставляет бортовой камень между улицами Комсомольской и Мухина.

Из-за паводка грунтовые воды затопили котлованы. По словам начальника одного из участков Алексея Дорошенко, сейчас воду откачивать нельзя, она тут же наполнит ямы. Ещё одна опасность – риск обрушения котлована. Дорожники намерены дождаться спада уровня воды и откачивать остатки.

— Будем проводить замену грунта, поскольку он напитан водой и может пучиниться, что чревато просадками покрытия после оттаивания в весенний период, потом трамбовать и только после этого укладывать инженерные сети, – объяснил Алексей Дорошенко.

В целом на общем сроке это не отразится, обещают в администрации.