Криштиану Роналду возглавил рейтинг по стоимости рекламного поста в Instagram

На сегодняшний день это самый высокий показатель среди пользователей Instagram. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси занял в рейтинге седьмое место. Стоимость одного его поста составляет 1,1 миллиона долларов.

Как пишет «Матч», в предыдущем рейтинге у Роналду было третье место с показателем в 889 000 долларов за один рекламный пост.

Это не единственный рекорд Роналду в социальной сети. Недавно он первым достиг отметки в 300 миллионов подписчиков в Instagram. В списке самых популярных аккаунтов также находятся актёр Дуэйн Джонсон — у него 246 миллионов подписчиков, певица Ариана Гранде — 244 миллиона и модель Кайли Дженнер — 241 миллион.

По имеющейся информации, 36-летний футболист зарабатывает в Instagram более 40 миллионов долларов в год, что больше, чем его зарплата в качестве игрока итальянского клуба.