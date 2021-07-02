Криштиану Роналду возглавил рейтинг по стоимости рекламного поста в Instagram
За один рекламный пост в Instagram Роналду получает до 1,6 миллионов долларов
Футболист Криштиану Роналду занял первое место в рейтинге Instagram по стоимости публикации рекламного поста. Публикация одного рекламного сообщения форварда оценивается в 1,6 миллиона долларов, сообщает Lenta со ссылкой на «Би-би-си».
На сегодняшний день это самый высокий показатель среди пользователей Instagram. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси занял в рейтинге седьмое место. Стоимость одного его поста составляет 1,1 миллиона долларов.
Как пишет «Матч», в предыдущем рейтинге у Роналду было третье место с показателем в 889 000 долларов за один рекламный пост.
Это не единственный рекорд Роналду в социальной сети. Недавно он первым достиг отметки в 300 миллионов подписчиков в Instagram. В списке самых популярных аккаунтов также находятся актёр Дуэйн Джонсон — у него 246 миллионов подписчиков, певица Ариана Гранде — 244 миллиона и модель Кайли Дженнер — 241 миллион.
По имеющейся информации, 36-летний футболист зарабатывает в Instagram более 40 миллионов долларов в год, что больше, чем его зарплата в качестве игрока итальянского клуба.
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