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сегодня, 11:58 1

Криштиану Роналду возглавил рейтинг по стоимости рекламного поста в Instagram

За один рекламный пост в Instagram Роналду получает до 1,6 миллионов долларов

Криштиану Роналду возглавил рейтинг по стоимости рекламного поста в Instagram
Фото: almode.ru

Футболист Криштиану Роналду занял первое место в рейтинге Instagram по стоимости публикации рекламного поста. Публикация одного рекламного сообщения форварда оценивается в 1,6 миллиона долларов, сообщает Lenta со ссылкой на «Би-би-си».

На сегодняшний день это самый высокий показатель среди пользователей Instagram. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси занял в рейтинге седьмое место. Стоимость одного его поста составляет 1,1 миллиона долларов.

Как пишет «Матч», в предыдущем рейтинге у Роналду было третье место с показателем в 889 000 долларов за один рекламный пост.

Это не единственный рекорд Роналду в социальной сети. Недавно он первым достиг отметки в 300 миллионов подписчиков в Instagram. В списке самых популярных аккаунтов также находятся актёр Дуэйн Джонсон — у него 246 миллионов подписчиков, певица Ариана Гранде — 244 миллиона и модель Кайли Дженнер — 241 миллион.

По имеющейся информации, 36-летний футболист зарабатывает в Instagram более 40 миллионов долларов в год, что больше, чем его зарплата в качестве игрока итальянского клуба.

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#интернет #спорт #финансы #футбол

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Комментарии
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  • brutal-death

    brutal-death
    1 час назад

    знать не знаю кто эти люди) пусть так оно и будет)

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