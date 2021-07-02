В Благовещенске утка притворилась раненой, чтобы отвлечь внимание людей от птенцов

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В окрестностях пятой стройки благовещенцы заметили утку. Она появилась неожиданно и стала громко крякать. Птица не могла взлететь, одно её крыло казалось повреждённым.

— Мы стали переживать, и вдруг услышали писк её птенцов, они плыли по ливневому лотку, проложенному вдоль дороги. Мы огорчились и подумали, что если мать так тяжело ранена, то как же выживут ее птенцы, – поделился очевидец со своими подписчиками в Инстаграм-аккаунте.

— Мужчина позвонил в областное управление по охране животного мира, и наш сотрудник объяснил, что это типичное поведение самок уток, они притворяются ранеными, чтобы отвлечь внимание и дать возможность птенцам уйти от опасности, – рассказали специалисты амурского охотуправления. – Спасибо благовещенцам за неравнодушие к живой природе и за то, что сразу же позвонили и спросили, нужна ли птичке помощь.

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