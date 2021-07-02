Митя Фомин купил апартаменты в Крыму и замок в Италии

Митя Фомин стал известен, когда выступал в группе Hi-Fi. Она быстро стала популярной. Когда гонорары стали расти, дальновидный артист не сорил деньгами, а начал их копить.

Фомин признался, что он «страшный куркуль». В результате он сумел накопить на две квартиры в Москве.

Певец приехал в столицу из Новосибирска, и очень мечтал о собственном жилье. По его словам, «снимать квартиру для него было дикостью».

Однако от шумного города иногда хочется отдохнуть, поэтому предприимчивый Фомин приобрел апартаменты в Крыму. Он рассказал, что оттуда просто потрясающий вид, который «стоит миллионы долларов».

Также Митя задумался о приобретении жилья за границей, и купил замок в солнечной Италии, вдали от суеты. По его словам, там он может выйти без одежды и его никто не увидит.

Певец уже задумывается о том, кому в случае чего достанется его имущество. Фомин не женат, детей у него пока нет.

Он признаётся, что ещё не встретил ту единственную, которая станет матерью его малышей. При этом артист отмечает, что у него прекрасная генетика, ему есть что дать своим детям.