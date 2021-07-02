В Амурской области остаются затопленными 352 дома и 1 136 приусадебных участков
Вода ушла из 141 усадьбы
В Амурской области остаются подтопленными 352 жилых дома. За прошедшие сутки вода ушла из 141 усадьбы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.
- Благовещенский район, Заречное – 11, Марково – 50, Сергеевка – 82, Игнатьево – 39, Владимировка – 123;
- Свободненский район, Петропавловка – 1.
- В посёлке Зазейский остаются подтопленными 8 жилых домов, в селе Верхнеблаговещенское – 38.
Подтоплены 1 136 приусадебных участков:
- Магдагачинский район, Черняево – 8;
- Благовещенский район, Заречное – 17, Марково – 177, Бибиково – 10, Сергеевка – 118, Игнатьево – 50, Владимировка – 600, Усть-Ивановка – 4, Михайловка – 1;
- Шимановский район, Нововоскресеновка – 15;
- Свободненский район, Петропавловка – 1;
- Константиновский район, Новопетровка – 8, Орловка – 2, Коврижка – 7;
- Михайловский район, Поярково – 6, Куприяново – 1, Чесноково – 11.
- В посёлке Зазейский подтоплены 26 приусадебных участков, в селе Верхнеблаговещенское – 72.
Частично подтоплены 19 участков автомобильных дорог:
- Архаринский район – 4;
- Благовещенский район – 6;
- Тамбовский район – 2;
- Константиновский район – 4;
- Михайловский район – 3.
Остаются подтопленными шесть автомобильных мостов:
- Верхнеблаговещенское – 1;
- Благовещенский район – 2;
- Михайловский район – 1;
- Магдагачинский район – 2.
Проезд невозможен на шести участках автомобильных дорог: одной в Магдагачинском и пяти в Благовещенском районах.
Без автомобильного сообщения остаются Кузнецово и Калиновка Магдагачинского района, Бибиково и Марково Благовещенского района.
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