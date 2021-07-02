В Амурской области остаются затопленными 352 дома и 1 136 приусадебных участков

Фото: 28.mchs.gov.ru

В Амурской области остаются подтопленными 352 жилых дома. За прошедшие сутки вода ушла из 141 усадьбы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Благовещенский район, Заречное – 11, Марково – 50, Сергеевка – 82, Игнатьево – 39, Владимировка – 123;

Свободненский район, Петропавловка – 1.

В посёлке Зазейский остаются подтопленными 8 жилых домов, в селе Верхнеблаговещенское – 38. Подтоплены 1 136 приусадебных участков: Магдагачинский район, Черняево – 8;

Благовещенский район, Заречное – 17, Марково – 177, Бибиково – 10, Сергеевка – 118, Игнатьево – 50, Владимировка – 600, Усть-Ивановка – 4, Михайловка – 1;

Шимановский район, Нововоскресеновка – 15;

Свободненский район, Петропавловка – 1;

Константиновский район, Новопетровка – 8, Орловка – 2, Коврижка – 7;

Михайловский район, Поярково – 6, Куприяново – 1, Чесноково – 11.

В посёлке Зазейский подтоплены 26 приусадебных участков, в селе Верхнеблаговещенское – 72. Частично подтоплены 19 участков автомобильных дорог: Архаринский район – 4;

Благовещенский район – 6;

Тамбовский район – 2;

Константиновский район – 4;

Михайловский район – 3. Остаются подтопленными шесть автомобильных мостов: Верхнеблаговещенское – 1;

Благовещенский район – 2;

Михайловский район – 1;

Магдагачинский район – 2. Проезд невозможен на шести участках автомобильных дорог: одной в Магдагачинском и пяти в Благовещенском районах. Без автомобильного сообщения остаются Кузнецово и Калиновка Магдагачинского района, Бибиково и Марково Благовещенского района.

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