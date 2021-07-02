Амурская компания не заплатила 16,7 миллиона рублей таможенных платежей

Фото: УФСБ РФ по Амурской области

Сотрудники областного управления ФСБ и Хабаровская таможня пресекли незаконную деятельность руководителя организации, которая экспортировала необработанные лесоматериалы. Злоумышленник уклонился от уплаты 16,7 миллиона рублей таможенных платежей, сообщает пресс-служба УФСБ Приамурья.

С 2017 по 2020 год предприниматель специально занижал таможенную стоимость материалов, не включая оплату за транспортные расходы, чтобы избежать крупных платежей. Мужчина признался в содеянном и возместил ущерб в полном объёме.

Возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере». За такое преступление может грозить лишение свободы от трёх до пяти лет с правом заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.