Амурскому областному онкодиспансеру исполнилось 70 лет

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Амурский областной онкодиспансер открылся 70 лет назад в одноэтажном деревянном здании и насчитывал всего 20 коек. Сегодня здесь работает свыше 400 человек, стационар располагает 200 койками. Количество отделений за эти годы выросло от одного до шести. Есть мощная диагностическая база, собственная поликлиника, центр лучевой диагностики.

В свой юбилей диспансер проводит межрегиональную научно-практическую конференцию «Современные достижения в онкологии» для врачей онкологов, радиотерапевтов, рентгенологов. В ней принимают участие 19 лекторов, в том числе из НМИЦ онкологии им Н.Н. Блохина, Российского научного центра рентгенорадиологии, РНИМУ им Н.И. Пирогова, Института Хирургии им А.В. Вишневского, НМИЦ им. Академика Е.Н. Мешалкина и других авторитетных клиник, сообщает министерство здравоохранения Амурской области.

— С каждым годом улучшается диагностика и эффективность лечения, а спасённых жизней всё больше и больше. Это отражается в статистике. Мы достигли высокого показателя пятилетней выживаемости пациентов, то есть, когда люди с момента установления диагноза живут пять и более лет. Это особенно важно, поскольку пятилетний период без рецидива считается полным выздоровлением. В 2021 году этот показатель у нас составляет около 59%, что на уровне таких регионов как Московская и Ленинградская область, – сказал на конференции главный врач Амурского областного онкодиспансера Алексей Побережский.