В Благовещенске подали 87 заявлений на материальную помощь в связи с паводком

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В Благовещенске приняли 87 заявлений от амурчан, чьи дома пострадали из-за паводка. Всего в городском округе от воды пострадали 48 домовладений, сообщает мэрия.

44 заявления направлены на выплаты из регионального бюджета, 43 – из федерального. Специалисты уже обследовали 24 дома в Благовещенске, Зазейском и Верхнеблаговещенском. 38 жилищ ещё подтоплены (на 10 меньше, чем 30 июня).

В администрации напоминают, что 30 тысяч рублей из областного бюджета полагается гражданам, в чьих домах вода поднялась выше пола, а также по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. По 100 тысяч рублей на каждого члена семьи из федерального бюджета получат те, кто полностью утратил свой дом, а по 50 тысяч – за частичную утрату жилища. Также 10 тысяч рублей из федерального бюджета выплатят каждому члену семьи за нарушение условий жизнедеятельности.

Заявления на финансовую помощь принимают в МФЦ Благовещенска. Также документы можно подать через Госуслуги Приамурья.