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сегодня, 10:55 5

Прожиточный минимум в 2022 году увеличат на 297 рублей

Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин

Прожиточный минимум в 2022 году увеличат на 297 рублей
Фото: pixabay.com

В среду, 30 июня, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об установлении прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по России на 2022 год. В соответствии с документом, для трудоспособного населения устанавливается прожиточный минимум в размере 13 026 рублей.

Отметим, что постановление опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 1 июля. Документ вступает в силу с 1 января 2022 года и действует до 31 декабря 2022 года.

Так, документом устанавливается, что величина прожиточного минимума в целом по стране на душу населения составит 11 950 рублей. По категориям разделение следующее:

  • трудоспособное население – 13 026 рублей;
  • пенсионеры – 10 277 рублей;
  • дети – 11 592 рубля.

Отметим, что величина прожиточного минимума по России в 2021 году составляет 11 653 рубля, для трудоспособного населения – 12 702 рубля, для пенсионеров – 10 022 рубля, для детей – 11 303 рубля.

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#российская власть #экономика

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    3 часа назад

    Уууууххх, теперь заживем!

    Ждем предвыборных роликов о том, что жизнь под Единорасненалаживается!

  • DrDok

    DrDok
    3 часа назад

    В опу засунули бы такие подачки

  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 часа назад

    да они смеются-инфляция 20 процентов

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    3 часа назад

    Крон, не ври! Не 20%, а всего 6%. Правда всего за первые 6 месяцев... )

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    На четыре доллара увеличили.

    Это на билет на самолёт для путешествий по России

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