Прожиточный минимум в 2022 году увеличат на 297 рублей

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В среду, 30 июня, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об установлении прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по России на 2022 год. В соответствии с документом, для трудоспособного населения устанавливается прожиточный минимум в размере 13 026 рублей.

Отметим, что постановление опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 1 июля. Документ вступает в силу с 1 января 2022 года и действует до 31 декабря 2022 года.

Так, документом устанавливается, что величина прожиточного минимума в целом по стране на душу населения составит 11 950 рублей. По категориям разделение следующее:

трудоспособное население – 13 026 рублей;

пенсионеры – 10 277 рублей;

дети – 11 592 рубля.

Отметим, что величина прожиточного минимума по России в 2021 году составляет 11 653 рубля, для трудоспособного населения – 12 702 рубля, для пенсионеров – 10 022 рубля, для детей – 11 303 рубля.