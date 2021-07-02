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Врач назвал причину тяжёлого состояния певицы МакSим

Пульмонолог Сергей Пурясев рассказал о роковой ошибке МакSим

Врач назвал причину тяжёлого состояния певицы МакSим
Фото: afisha.a42.ru

Певице МакSим всё ещё не становится лучше, артистка находится в медикаментозной коме. Стало известно, что у Марины диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония тяжёлой степени. Чем это заболевание отличается от коронавируса и почему оно оказалось столь губительно для 38-летней звезды, объяснил «Комсомольской правде» врач-пульмонолог Сергей Пурясев.

Пурясев рассказал, что двусторонняя полисегментарная пневмония означает тотальное поражение лёгочной ткани. Если причина болезни бактериальная, а не вирусная, как при коронавирусе, то помимо острой дыхательной недостаточности также развивается сильнейшая интоксикация организма. Помимо этого, пневмококк, который является возбудителем болезни, губительно воздействует на сердечно-сосудистую систему.

Врач отмечает, что такое заболевание может развиться как осложнение после простуды или передаться воздушно-капельным путём.

Пурясев считает главной ошибкой Марины то, что она выступала с высокой температурой, а не отменила концерт. По его словам, это дало очень сильную нагрузку на дыхательную систему, «певица просто сожгла остатки здоровой ткани и добила себя этим концертом».

Пульмонолог уверен, что МакSим нельзя было петь в таком состоянии. Артистке с первых дней нужно было соблюдать постельный режим и лечиться. Но из-за договорённостей она, видимо, не могла отказаться от выступления.

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#здоровье #медицина #шоу-бизнес

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