Врач назвал причину тяжёлого состояния певицы МакSим

Пурясев рассказал, что двусторонняя полисегментарная пневмония означает тотальное поражение лёгочной ткани. Если причина болезни бактериальная, а не вирусная, как при коронавирусе, то помимо острой дыхательной недостаточности также развивается сильнейшая интоксикация организма. Помимо этого, пневмококк, который является возбудителем болезни, губительно воздействует на сердечно-сосудистую систему.

Врач отмечает, что такое заболевание может развиться как осложнение после простуды или передаться воздушно-капельным путём.

Пурясев считает главной ошибкой Марины то, что она выступала с высокой температурой, а не отменила концерт. По его словам, это дало очень сильную нагрузку на дыхательную систему, «певица просто сожгла остатки здоровой ткани и добила себя этим концертом».

Пульмонолог уверен, что МакSим нельзя было петь в таком состоянии. Артистке с первых дней нужно было соблюдать постельный режим и лечиться. Но из-за договорённостей она, видимо, не могла отказаться от выступления.