Врач назвал причину тяжёлого состояния певицы МакSим
Пульмонолог Сергей Пурясев рассказал о роковой ошибке МакSим
Певице МакSим всё ещё не становится лучше, артистка находится в медикаментозной коме. Стало известно, что у Марины диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония тяжёлой степени. Чем это заболевание отличается от коронавируса и почему оно оказалось столь губительно для 38-летней звезды, объяснил «Комсомольской правде» врач-пульмонолог Сергей Пурясев.
Пурясев рассказал, что двусторонняя полисегментарная пневмония означает тотальное поражение лёгочной ткани. Если причина болезни бактериальная, а не вирусная, как при коронавирусе, то помимо острой дыхательной недостаточности также развивается сильнейшая интоксикация организма. Помимо этого, пневмококк, который является возбудителем болезни, губительно воздействует на сердечно-сосудистую систему.
Врач отмечает, что такое заболевание может развиться как осложнение после простуды или передаться воздушно-капельным путём.
Пурясев считает главной ошибкой Марины то, что она выступала с высокой температурой, а не отменила концерт. По его словам, это дало очень сильную нагрузку на дыхательную систему, «певица просто сожгла остатки здоровой ткани и добила себя этим концертом».
Пульмонолог уверен, что МакSим нельзя было петь в таком состоянии. Артистке с первых дней нужно было соблюдать постельный режим и лечиться. Но из-за договорённостей она, видимо, не могла отказаться от выступления.
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