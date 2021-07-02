Из торговых центров острова Большой Хэйхэ уходит вода

Фото: скриншот ТВ г.Хэйхэ

1 июля торговые работники совместно со спасателями выгребали из помещений глину, песок и мусор, оставшиеся после затопления торговых центров, а также производили дезинфекцию торговых площадей.

Остров Большой Хэйхэ первым ушёл под воду в двадцатых числах июня из-за паводка на Амуре. Об этом корреспонденты Амур.инфо сообщали на сайте. Тогда же китайские предприниматели эвакуировали свои торговые точки.

Теперь, когда вода уходит из торговых центров, в здания можно заходить. Внутри помещений осталось много ила, глины и мусора, который предстоит вычистить перед тем, как открыть торговые площади для посетителей. Здесь расположено около ста торговых точек, и кроме очистки помещений их необходимо дезинфицировать. Сроки открытия торгового комплекса пока не определены, сообщает интернет-портал biang.ru со ссылкой на телевидение Хэйхэ.