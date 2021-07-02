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Амурчане пожаловались на недобросовестную работу Госжилинспеции и Фонда капремонта

В ходе проверки прокуратура выявила нарушения

Амурчане пожаловались на недобросовестную работу Госжилинспеции и Фонда капремонта
Фото: pixabay.com

Жители села Новоивановка Свободненского района пожаловались представителям Общероссийского народного фронта на Госжилинспекцию и Фонд капремонта за недоработки в обслуживании одного из многоквартирных домов поселения. После обращения активистов в прокуратуру началась проверка.

Сельчане рассказали, что в 2019 году в доме должны были капитально отремонтировать фундамент и подвальные помещения, но работы так и не были выполнены. Амурчане несколько раз обращались в Госжилинспекцию. Там ответили, что нарушений в действиях фонда нет.

— Как выяснили сотрудники надзорного ведомства, в срок, установленный контрактом, работы не были исполнены ввиду наличия замечаний к проектной документации со стороны фонда. Проверка показала, что после проведения сметного расчета стоимость работ увеличилась, превысила установленную региональной программой, и до настоящего времени документы для проведения экспертизы в экспертную организацию фондом не направлены, – прокомментировала эксперт регионального отделения ОНФ в Приамурье Ольга Токарева.

В итоге прокуратура региона выявила ненадлежащее ведение претензионной работы сотрудниками фонда. Из-за длительного бездействия руководителю ведомства внесли представление.

В свою очередь, Государственная жилищная инспекция региона вовремя не выявила нарушения в действиях Фонда капремонта. Исполняющему обязанности начальника инспекции также внесли представление, сообщает пресс-служба ОНФ.

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#жизнь #ЖКХ

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Комментарии
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  • Люсьена1811

    Люсьена1811
    4 часа назад

    А не хотели уменьшить стоимость бензина стоимость электроэнергии налоги а то нашими деньгами хотят все отремонтировать поправить построить.Что творят

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