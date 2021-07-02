Льготные программы ипотечного кредитования продлили на год

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До 1 июля 2022 года продлевается действие программ «Семейная ипотека» и «Льготная ипотека». Соответствующее постановление накануне подписал Михаил Мишустин.

Как рассказали в пресс-службе российского правительства, программой «Льготная ипотека» можно будет воспользоваться, начиная со 2 июля 2021 года, по ставке 7 % годовых. Жильё по этой программе можно приобретать в новостройках, причём первоначальный взнос должен составлять не менее 15 % от стоимости квартиры. Максимальная сумма кредита по этой программе – три миллиона рублей.

— Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство, – пояснили в пресс-службе правительства.

Семьи, в которых есть дети, могут воспользоваться другой программой – «Семейная ипотека». В этом случае ставка кредитования будет 6 % годовых. Ипотеку можно будет взять на покупку квартиры, дома или строительство на индивидуальном участке. Кстати, начиная со 2 июля, этой программой смогут воспользоваться и те, у кого в семье есть один ребёнок, рождённый после 2018 года. Ранее программа была доступна для семей с двумя и более детьми, причём один из детей должен был быть рождён после 1 января 2018 года.

Отметим, что для большинства регионов максимальная сумма кредита по программе «Семейная ипотека» составляет шесть миллионов рублей. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей максимальная сумма кредита больше – 12 миллионов рублей.

— Продлить программу льготной ипотеки и расширить условия кредитования для семей с детьми предложил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 4 июня, и по его итогам дал соответствующее поручение, – сообщили в пресс-службе правительства.