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В горпарке Благовещенска люди застряли на колесе обозрения

Атттракцион остановился из-за отключения электроэнергии

В горпарке Благовещенска люди застряли на колесе обозрения

1 июля в районе городского парка Благовещенска произошло аварийное отключение электроэнергии. В связи с этим аттракционы остановились. На колесе обозрения были люди.

— Для таких аварийных случаев на аттракционах предусмотрены специальные ручные механизмы. С помощью них работники горпарка смогли продвинуть колесо и помочь людям сойти с него. Вся процедура заняла минут десять. Электричество в районе было восстановлено минут через двадцать, – пояснили в пресс-службе мэрии города.

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#происшествия

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