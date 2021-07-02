Амурчане делятся в соцсетях фотографиями неба со следом ракеты с Восточного

Фото: roscosmos.ru

В четверг, 1 июля, с космодрома Восточный в Амурской области успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б». Взлёт произошёл в 21:48:33 (время местное). Сразу после этого в соцсетях амурчане стали делиться фото и видео пуска ракеты. Самые интересные лучшие кадры в материале Амур.инфо.

Роскосмос уже разместил фотографии десятого пуска ракеты с космодрома в Амурской области.

Сам пуск можно увидеть в видео госкорпорации.

Вместе с тем, амурчане сразу после пуска наблюдали в небе потрясающий по красоте след от взлетающей ракеты.

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