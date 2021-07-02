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сегодня, 09:30 3

Амурчане делятся в соцсетях фотографиями неба со следом ракеты с Восточного

Ракета успешно стартовала с амурского космодрома в 21:48

Амурчане делятся в соцсетях фотографиями неба со следом ракеты с Восточного
Фото: roscosmos.ru

В четверг, 1 июля, с космодрома Восточный в Амурской области успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б». Взлёт произошёл в 21:48:33 (время местное). Сразу после этого в соцсетях амурчане стали делиться фото и видео пуска ракеты. Самые интересные лучшие кадры в материале Амур.инфо.

Роскосмос уже разместил фотографии десятого пуска ракеты с космодрома в Амурской области.

Сам пуск можно увидеть в видео госкорпорации.

Вместе с тем, амурчане сразу после пуска наблюдали в небе потрясающий по красоте след от взлетающей ракеты.

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#космодром #космос

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    4 часа назад

    Запад вводит санкции против России, а мы запускаем их военные спутники!

    А потому что бабки нужны! Тем более дети чиновников живут на Западе, нужно обеспечивать им мирное небо над головой!

  • Agent Orange

    Agent Orange
    3 часа назад

    Санкции не против России, а против конкретных росийских должностных лиц и олигархов.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Agent Orange, да, против них. Но в конечном итоге расплачиваются обычные россияне. Например, уже несколько лет как замороженная накопительная часть пенсии, думаете на счетах? Нет, ее использовали чтобы расплатиться по нефтяным контрактам, по нефтепроводам (которые под санкциями).

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