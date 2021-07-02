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сегодня, 08:56 1

В Благовещенске годовалый ребёнок упал с четвёртого этажа

Идёт проверка

В Благовещенске годовалый ребёнок упал с четвёртого этажа
Фото: pixabay.com

Обновлено: 10:15

В Благовещенске вечером 1 июля годовалый ребёнок выпал из окна 4 этажа. Сейчас малыш находится в больнице.

Как сообщили в пресс-службе полиции Благовещенска, информация о происшествии поступила в правоохранительные органы в 19:40 из медицинского учреждения.

По сообщению амурских следственных органов, происшествие произошло в многоквартирном жилом доме по улице Чайковского. По предварительным данным оба родителя ребёнка в момент происшествия находились дома.

Ребёнок с тяжелыми травмами доставлен в больницу.

По факту падения малолетнего проводится доследственная проверка.

Схожая трагедия произошла в Белогорске. Здесь из окна пятого этажа выпал полуторагодовалый ребенок.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    5 часов назад

    Родители уроды! (((

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