В Благовещенске годовалый ребёнок упал с четвёртого этажа

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Обновлено: 10:15



В Благовещенске вечером 1 июля годовалый ребёнок выпал из окна 4 этажа. Сейчас малыш находится в больнице.

Как сообщили в пресс-службе полиции Благовещенска, информация о происшествии поступила в правоохранительные органы в 19:40 из медицинского учреждения.

По сообщению амурских следственных органов, происшествие произошло в многоквартирном жилом доме по улице Чайковского. По предварительным данным оба родителя ребёнка в момент происшествия находились дома.

Ребёнок с тяжелыми травмами доставлен в больницу.

По факту падения малолетнего проводится доследственная проверка.

Схожая трагедия произошла в Белогорске. Здесь из окна пятого этажа выпал полуторагодовалый ребенок.