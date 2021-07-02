В Благовещенске годовалый ребёнок упал с четвёртого этажа
Идёт проверка
Обновлено: 10:15
В Благовещенске вечером 1 июля годовалый ребёнок выпал из окна 4 этажа. Сейчас малыш находится в больнице.
Как сообщили в пресс-службе полиции Благовещенска, информация о происшествии поступила в правоохранительные органы в 19:40 из медицинского учреждения.
По сообщению амурских следственных органов, происшествие произошло в многоквартирном жилом доме по улице Чайковского. По предварительным данным оба родителя ребёнка в момент происшествия находились дома.
Ребёнок с тяжелыми травмами доставлен в больницу.
По факту падения малолетнего проводится доследственная проверка.
Схожая трагедия произошла в Белогорске. Здесь из окна пятого этажа выпал полуторагодовалый ребенок.
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