Итоги недели: паводок уходит, «ковидное» постановление, субсидии на авиаперелёты по ДВ

Самые знаковые события уходящей пятидневки на Амур.инфо

Естественно, главная новость – паводок. На старте недели уровень воды достиг отметки наводнения 1984 года. По мнению экспертов, больше всего от стихии пострадал Благовещенский район. В некоторых посёлках, где быстрее всего уходила вода, начались обследования строений и участков на предмет ущерба. Кроме того, проводится дезинфекция территорий. Власти обещают помочь пострадавшим предпринимателям и жителям в плане отсрочек по кредитам.

Что касается помощи, то жители Благовещенска за несколько дней принесли в ОКЦ более тонны вещей для пострадавших от большой воды. Всё собранное передали в центр «Доброта», а оттуда распределили, в соответствии с заявками, в пункты временного размещения.

Кроме этого, со вторника в администрации Благовещенского района начали работу специалисты по приему пакетов документов на региональные выплаты пострадавшим. А со среды начал работу мобильный офис, где ждут всех получивших ущерб от наводнения жителей села Владимировка. Обратиться с заявлением на выплаты могут все пострадавшие от паводка 2021 года. Мобильный офис во Владимировке будет работать ежедневно с 14 до 18 часов (и в выходные дни – 3 и 4 июля). Более подробную информацию смотрите на сайте правительства Амурской области, там, кстати, тоже можно подать заявление на материальную помощь.

Самое страшное уже позади, заявляют эксперты. На утро 1 июля «опасным явлением» остаётся уровень воды в Амуре в районе села Поярково. При этом уровень воды до отметки «неблагоприятное явление» снизился на участке от села Сергеевка до города Благовещенск, у села Константиновка, а также в устье реки Зея. Сейчас гребень паводка находится в районе села Иннокентьевка в Архаринском районе. Там наблюдается подъём воды – близка отметка «опасное явление».

Есть только одно «но». В правительстве Амурской области предупреждают, что в период с 4 по 5 июля в регионе ожидаются дожди, местами сильные. Как следствие – возможен подъем уровня воды на малых реках Приамурья. Надеемся, дожди не смогут поменять картину в худшую сторону.

Официальный интернет-ресурс для информирования населения по вопросам COVID-19 стопкоронавирус.рф опубликовал рекомендации к вакцинированию и сообщил, какие заболевания не являются медицинскими противопоказаниями. Так, сообщается, что вакциной «Спутник V» можно прививаться пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, гепатитом С и онкозаболеваниями в ремиссии. Вакцинирование противопоказано при острых крапивнице, конъюнктивите и при фазе острого состояния любого другого заболевания.

Кстати, в четверг, 1 июля, Главный государственный санитарный врач по Амурской области Ольга Курганова подписала постановление об обязательной вакцинации людей, которые заняты в сферах массового взаимодействия с населением. Прививка будет обязательной для работников сферы услуг, торговли, общепита, таксистов и так далее. Я думаю, что это постановление уже видели многие наши зрители в социальных сетях и общих чатах в мессенджерах, поэтому нам остаётся только подтвердить, что это постановление не фейк, и оно действительно подписано.

Авиаперелеты между регионами Дальнего Востока начнут субсидировать. Планируется, что средства резервного фонда позволят снизить цены на билеты по 20 социально значимым направлениям. Стоимость перелёта составит от 2,2 тысячи до 10,9 тысячи рублей (в одну сторону) в зависимости от маршрута. Так что глядишь, в Приморье в этом году и на самолёте можно будет отправиться.

Раздельный сбор отходов на уровне правительства Амурской области добрался и до нашего региона. Пройдёт он в три этапа.

На первом этапе (с 1 октября 2020 по 31 декабря 2022) региональные операторы должны установить специализированные контейнеры оранжевого цвета (для отходов из пластмассы) и серого цвета (для отходов, которые не попадают под раздельный сбор).

На втором этапе (с 1 января 2023 по 31 декабря 2024) региональные операторы должны добавить синие контейнеры (для бумаги и бумажных изделий).

На третьем этапе (с 1 января 2025 по 31 декабря 2025) на контейнерных площадках должны появиться зелёные контейнеры для стекла. Чёрные контейнеры для пищевых отходов (за исключением напитков и табачных изделий) и красные контейнеры для неперерабатываемых отходов.

Вчера, 1 июля, в 21:48 по местному времени успешно стартовала ракета «Союз-2.1б» с космодрома Восточный. Это уже пятый коммерческий пуск с космодрома Восточный и десятый за всю историю космодрома. На Амур.инфо, кстати, есть запись прямого эфира с запуска ракеты.