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Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за повторную пьяную езду

Теперь виновник может получить до трёх лет тюрьмы и более весомый штраф

Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за повторную пьяную езду
Фото: РИА Новости

Президент России подписал закон об увеличении срока лишения свободы за повторное вождение в нетрезвом виде до трёх лет. Раньше такое преступление каралось только двумя годами тюрьмы. Кроме того, виновнику придётся заплатить штраф от 300 до 500 тысяч вместо 200-300 тысяч рублей. Официальный документ опубликовали на портале правовой информации.

Также в качестве наказания предусмотрены исправительные работы до двух лет, ограничение свободы или принудительные работы до трёх лет. Кроме того, виновного лишат права «занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью» до шести лет.

Напомним, что в прошлом году в России расследовали больше 66 тысяч дел, большая часть из которых – повторное вождение в нетрезвом виде.

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#закон

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    4 часа назад

    В нормальных странах устанавливают алкозамки (устройства, в которые нужно подышать чтобы запустить двигатель), уже после первого раза пьяного вождения.

    А у нас увеличивают штрафы. Потому что цель не обезопасить движение, а собирать побольше штрафов.

  • pravdaru

    pravdaru
    3 часа назад

    какой у страны классный президент.....повезло так повезло всем нам....не то что там в этой убогой Европе....

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