Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за повторную пьяную езду

Также в качестве наказания предусмотрены исправительные работы до двух лет, ограничение свободы или принудительные работы до трёх лет. Кроме того, виновного лишат права «занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью» до шести лет.

Напомним, что в прошлом году в России расследовали больше 66 тысяч дел, большая часть из которых – повторное вождение в нетрезвом виде.