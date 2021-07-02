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Амурчанин сбил 14-летнюю девочку насмерть

Мужчина скрылся с места ДТП

Амурчанин сбил 14-летнюю девочку насмерть
Фото: pixabay.com

28-летний житель села Среднебелое Ивановского района обвиняется в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека.

В сентябре прошлого года обвиняемый управлял автомобилем в селе Среднебелое. По его словам, он хотел посмотреть время на телефоне, который лежал на заднем сидении. Из-за этого он выехал на обочину встречной полосы движения и наехал на 14-летнюю девочку. Злоумышленник скрылся с места ДТП. Врачам не удалось спасти потерпевшую, она скончалась через несколько часов после происшествия.

Мужчина полностью признал свою вину, сообщает пресс-служба регионального управления следственного комитета. Уголовное дело рассмотрят в судебном порядке.

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#дети #ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    4 часа назад

    Вызвал бы скорую - может спасли бы.

    А так - судить бы его как за преднамеренное убийство - от 12 до 20 лет строгача.

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