Амурчанин сбил 14-летнюю девочку насмерть

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28-летний житель села Среднебелое Ивановского района обвиняется в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека.

В сентябре прошлого года обвиняемый управлял автомобилем в селе Среднебелое. По его словам, он хотел посмотреть время на телефоне, который лежал на заднем сидении. Из-за этого он выехал на обочину встречной полосы движения и наехал на 14-летнюю девочку. Злоумышленник скрылся с места ДТП. Врачам не удалось спасти потерпевшую, она скончалась через несколько часов после происшествия.

Мужчина полностью признал свою вину, сообщает пресс-служба регионального управления следственного комитета. Уголовное дело рассмотрят в судебном порядке.