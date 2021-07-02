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В Сергеевке из-за подтопления погибли собаки, поросята и коза

Хозяин уехал из подтопленного села и запер животных в сарае

В Сергеевке из-за подтопления погибли собаки, поросята и коза

В Сергеевке мужчина запер животных в сарае перед подтоплением и уехал в Благовещенск. В результате погибли коза, два поросенка и собаки на подворье. Однако в сёлах, которым грозило подтопление, заранее организовали эвакуацию сельхозживотных. Специалисты отгоняли скот на возвышенности или в сухие помещения.

— После плановой эвакуации в Сергеевке сотрудники МЧС помогли вывезти животных. Всего из пяти подтопленных сёл Благовещенского района эвакуировано 1370 различных животных, – рассказал министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков.

Сейчас сотрудники амурского управления ветеринарии утилизировали останки животных. После этого специалисты обработали сарай и территорию подворья генератором холодного пара, сообщает пресс-служба правительства области.

— Вода из Сергеевки уходит, специалисты управления ветеринарии дезинфицируют село. Дезинфекция – обязательная процедура после паводков, ведь вода повышает риски возникновения очагов различных инфекций, в том числе и опасных для человека, – рассказал начальник амурского управления ветеринарии Сергей Самохвалов.

Напомним, что наводнение затронуло дорожную инфраструктуру 15 муниципальных образований. Подъёмы воды ещё ожидаются в Константиновском, Архаринском и Тамбовском районах. Дорожники помогают строить там дамбы.

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#большая вода #животные

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Комментарии
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  • Петро555

    Петро555
    5 часов назад

    Идиот

  • Oksana2015

    Oksana2015
    5 часов назад

    Его самого надо было в сарае закрыть

  • Толбузянин

    Толбузянин
    5 часов назад

    Таких случаев уверен не мало , просто надо что-то написать,,, в ситуации никто не разобрался и человека гнобит портал может просто так ,

  • kidman

    kidman
    4 часа назад

    Если хозяин в это время был в добром здравии и не лежал (к примеру) при смерти в ковидном госпитале - такие действия вполне подходят под статью жестокое обращение с животными

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    3 часа назад

    kidman, согласен. Зная, что оставляет в опасности, запер и уехал - какие могут быть причины его оправдывать?

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