В Сергеевке из-за подтопления погибли собаки, поросята и коза

В Сергеевке мужчина запер животных в сарае перед подтоплением и уехал в Благовещенск. В результате погибли коза, два поросенка и собаки на подворье. Однако в сёлах, которым грозило подтопление, заранее организовали эвакуацию сельхозживотных. Специалисты отгоняли скот на возвышенности или в сухие помещения.

— После плановой эвакуации в Сергеевке сотрудники МЧС помогли вывезти животных. Всего из пяти подтопленных сёл Благовещенского района эвакуировано 1370 различных животных, – рассказал министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков.

Сейчас сотрудники амурского управления ветеринарии утилизировали останки животных. После этого специалисты обработали сарай и территорию подворья генератором холодного пара, сообщает пресс-служба правительства области.

— Вода из Сергеевки уходит, специалисты управления ветеринарии дезинфицируют село. Дезинфекция – обязательная процедура после паводков, ведь вода повышает риски возникновения очагов различных инфекций, в том числе и опасных для человека, – рассказал начальник амурского управления ветеринарии Сергей Самохвалов.

Напомним, что наводнение затронуло дорожную инфраструктуру 15 муниципальных образований. Подъёмы воды ещё ожидаются в Константиновском, Архаринском и Тамбовском районах. Дорожники помогают строить там дамбы.