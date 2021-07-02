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сегодня, 09:00 10

Проходить вакцинацию от COVID-19 нужно раз в полгода

Ревакцинация поможет справиться с индийским штаммом коронавируса

Проходить вакцинацию от COVID-19 нужно раз в полгода
Фото: pixabay.com

В России ревакцинироваться от коронавируса нужно раз в полгода при подъёме заболеваемости, а в остальное время – раз в год, пояснили в Минздраве РФ. Ревакцинация позволит выработать достаточно антител для защиты организма от новых штаммов COVID-19. Сейчас для борьбы с ними также регистрируются и новые лекарства доступные населению.

— Мы видим, что в период эпидемического подъёма прививку нужно будет делать через шесть месяцев. И переболевшим, и ранее вакцинированным. И не нужно ходить каждый день проверять сколько у вас антител. Ревакцинация является наиболее оптимальной, – пояснил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Ревакцинировать от коронавируса в Москве будут препаратом «Спутник Лайт», сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Её же будут вводить трудовым мигрантам, сообщает «Интерфакс».

— Повторно вакцинироваться после первой двукратной прививки нужно, если у человека образовалось мало или вообще не образовались антитела. Это можно смело делать через два-три месяца, – считает руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций «Вектор» Александр Семёнов.

Напомним, что в Благовещенске с 1 по 4 июля можно привиться в палатке около ротонды. В четверг и пятницу медики дежурят с 17:00 до 20:00, а в субботу и воскресенье – с 16:00 до 20:00. Вакцины хватит на всех, главное – взять с собой действующий полис ОМС, паспорт и СНИЛС. Эти документы нужны для внесения сведений в федеральный регистр и получении сертификата о вакцинации с QR-кодом на портале госуслуг.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    5 часов назад

    Чем больше привитых, тем больше заболевших! Случайное совпадение?

  • Папа Римский

    Папа Римский
    5 часов назад

    нашли таки новую нефть-людей? Давайте уж по пятницам после работы обкалываться еженедельно, чёужтам. Я конечно первую сделал... но харэ уже во вкус входить и начинать всех на повторку гнать. Мурашка пусть себе хоть каждый день в олову колет с утра в обед и вечером.

  • Петро555

    Петро555
    5 часов назад

    Мурашко, вроде вообще не от мира всего

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    5 часов назад

    Какая хорошая и главное - стабильная схема перекачки денег из казны производителям вакцин (родственникам и друзьям).

    Это еще выгоднее для обворовывания казны, чем ремонт дорог и космическая станция.

  • Евгений/Л

    Евгений/Л
    5 часов назад

    раз в пол года они будут заливать народу какое то не понятное дерьмо, когда уже народ проснётся и снесёт этих уродов

  • Николай К.

    Николай К.
    5 часов назад

    Посадили на иглу. Первые две дозы бесплатно.

  • Ольга1972

    Ольга1972
    4 часа назад

    Почему в Москве есть спутник лайт, а у нас нет??!!!

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    4 часа назад

    Ольга1972, потому что обнуленыш в Москве, если там обозлятся - его порвут! А сюда можно все что угодно отправлять - хоть бракованные партии, хоть экспериментальные смеси!

  • retrogr

    retrogr
    4 часа назад

    все, кто по каким-либо причинам привился иностранным препаратом не могут быть занесены в систему ЕМИАС и вследствие чего считаются не вакцинированными.Только отечественное )))

  • DrDok

    DrDok
    3 часа назад

    Все привитые от энцефалита имеют тот же самый иммуноглобулин IgG

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