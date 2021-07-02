Проходить вакцинацию от COVID-19 нужно раз в полгода

В России ревакцинироваться от коронавируса нужно раз в полгода при подъёме заболеваемости, а в остальное время – раз в год, пояснили в Минздраве РФ. Ревакцинация позволит выработать достаточно антител для защиты организма от новых штаммов COVID-19. Сейчас для борьбы с ними также регистрируются и новые лекарства доступные населению.

— Мы видим, что в период эпидемического подъёма прививку нужно будет делать через шесть месяцев. И переболевшим, и ранее вакцинированным. И не нужно ходить каждый день проверять сколько у вас антител. Ревакцинация является наиболее оптимальной, – пояснил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Ревакцинировать от коронавируса в Москве будут препаратом «Спутник Лайт», сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Её же будут вводить трудовым мигрантам, сообщает «Интерфакс».

— Повторно вакцинироваться после первой двукратной прививки нужно, если у человека образовалось мало или вообще не образовались антитела. Это можно смело делать через два-три месяца, – считает руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций «Вектор» Александр Семёнов.

Напомним, что в Благовещенске с 1 по 4 июля можно привиться в палатке около ротонды. В четверг и пятницу медики дежурят с 17:00 до 20:00, а в субботу и воскресенье – с 16:00 до 20:00. Вакцины хватит на всех, главное – взять с собой действующий полис ОМС, паспорт и СНИЛС. Эти документы нужны для внесения сведений в федеральный регистр и получении сертификата о вакцинации с QR-кодом на портале госуслуг.