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сегодня, 08:00 3

Появится ли новая отметка на набережной?

Редакция «Амур.инфо» поинтересовалась, отметят ли наводнение 2021 года памятной табличкой

Появится ли новая отметка на набережной?

Пик паводка в Благовещенском районе миновал. В этом году уровень воды в Амуре превысил не только опасную отметку, но и «дотянулся» до показателя 1984 года, обогнав наводнение 2013 года. В течение всей прошлой недели линейка с уровнем воды и отметками о предыдущих наводнениях была настоящим местом паломничества благовещенцев: любопытные горожане, начиная с утра и до позднего вечера, подходили посмотреть, насколько поднялась река. Увековечат ли разгул стихии этого года памятной табличкой у причала?

В городской администрации пока не готовы что-либо ответить на этот вопрос, но допускают, что отметка появится:

­— Пока не готовы сказать, сейчас насущные немножко другие вопросы. Возможно, после того, как вода сойдет, выставят новую отметку, – ответили в пресс-службе мэрии.

В то же время

Недавно редакция «Амур.инфо» уже вспоминала, что в 2013 году областной гидрометцентр в лице замдиректора Елены Печкиной сомневался в том, что отметка о наводнении появится на набережной. «Мы не достигли отметки наводнения 1984 года. Тогда уровень Амура в Благовещенске составлял 857 сантиметров, поэтому новый рекорд не зафиксирован. Конечно, отметка о наводнении может появиться символически», – рассказала тогда Елена Печкина.

Наводнение 2013 года не отметят на линейке набережной Амура

2013 год

Глава МП «Главное управление капитального строительства» Павел Матюхини вовсе тогда заявил: «Никакого смысла наносить отметку на шкалу нет, так как уровень наводнения не побил никакие рекорды. Поэтому планов таких нет». Что, впрочем, не помешало появиться табличке.

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#большая вода #жизнь

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Комментарии
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  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    6 часов назад

    Рано еще табличку вешать, еще лето не закончилось, сезон дождей еще впереди

  • just me

    just me
    6 часов назад

    Ну... в 1984 году набережная другая была. Вода вышла в парк. А сейчас пять - шесть ступенек ещё оставались. Пусть некорректные таблички, но интересно же!

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    4 часа назад

    Не, ставить не надо. Подождем ещё немножко до следующего наводненения, вот тогда и поставим!

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