Появится ли новая отметка на набережной?

Пик паводка в Благовещенском районе миновал. В этом году уровень воды в Амуре превысил не только опасную отметку, но и «дотянулся» до показателя 1984 года, обогнав наводнение 2013 года. В течение всей прошлой недели линейка с уровнем воды и отметками о предыдущих наводнениях была настоящим местом паломничества благовещенцев: любопытные горожане, начиная с утра и до позднего вечера, подходили посмотреть, насколько поднялась река. Увековечат ли разгул стихии этого года памятной табличкой у причала?

В городской администрации пока не готовы что-либо ответить на этот вопрос, но допускают, что отметка появится:

­— Пока не готовы сказать, сейчас насущные немножко другие вопросы. Возможно, после того, как вода сойдет, выставят новую отметку, – ответили в пресс-службе мэрии.

В то же время

Недавно редакция «Амур.инфо» уже вспоминала, что в 2013 году областной гидрометцентр в лице замдиректора Елены Печкиной сомневался в том, что отметка о наводнении появится на набережной. «Мы не достигли отметки наводнения 1984 года. Тогда уровень Амура в Благовещенске составлял 857 сантиметров, поэтому новый рекорд не зафиксирован. Конечно, отметка о наводнении может появиться символически», – рассказала тогда Елена Печкина.

2013 год

Глава МП «Главное управление капитального строительства» Павел Матюхини вовсе тогда заявил: «Никакого смысла наносить отметку на шкалу нет, так как уровень наводнения не побил никакие рекорды. Поэтому планов таких нет». Что, впрочем, не помешало появиться табличке.