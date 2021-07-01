Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:45 3

В первый день июля в Амурской области выявили 86 случаев заражения COVID-2019

С начала текущей недели зафиксировали более 300 случаев заражения

В первый день июля в Амурской области выявили 86 случаев заражения COVID-2019
Фото: pixabay.com

По данным портала Стопкоронавирус.рф в Амурской области 1 июля выявили 86 случаев заражения COVID-2019.

В амурском управлении Роспотребнадзора рассказали, что у 52 человек заболевание протекает в виде ОРВИ, у 34 – в виде пневмонии.

Напомним, что с 1 июля в Амурской области введена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для отдельных групп населения. При этом, за использование, приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыта поддельных сертификатов о вакцинации предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы на год.

Просмотров всего: 331

#COVID 19

распечатать


Общество 4

В России выделят серьёзные деньги на реабилитацию после коронавируса
Общество

Учёба в начальных классах российских школ начнётся в привычном режиме
Коронавирус 27

Вакцинация от коронавируса в Амурской области станет обязательной, но не для всех
Коронавирус 8

Владимир Путин выступил против принудительной вакцинации
Комментарии
Показать все (3)
  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    3 часа назад

    Странно это! При такой заболеваемости несколько месяцев назад закрывали больницы и роддома под больных! А сейчас - ничего не закрывают! Куда больных деваете, пропагандоны?

    Выходит, врут о заболеваемости, лишь бы прививки ставили!

  • Ольга1972

    Ольга1972
    31 минута назад

    Дмитрий Русский. Меня тоже этот факт смущает

  • El Antonio

    El Antonio
    5 минут назад

    Интересное поведение. Один и тот же источник, одни и те же авторы. Когда новость об общем явлении (высокая смертность в течение года), верят и обвиняют менеджеров. Новость о вакцинации, заболеваемости и т. п. - не верят. Потому что так удобнее. Типа самим никаких телодвижений совершать не нужно.

    "...врут о заболеваемости" - второй год подряд, прикиньте. Больных можно и отпустить "на долечивание".

    Может, стоит самим уже нормальные источники искать?

Показать все (3)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь