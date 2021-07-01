В первый день июля в Амурской области выявили 86 случаев заражения COVID-2019

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В амурском управлении Роспотребнадзора рассказали, что у 52 человек заболевание протекает в виде ОРВИ, у 34 – в виде пневмонии.

Напомним, что с 1 июля в Амурской области введена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для отдельных групп населения. При этом, за использование, приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыта поддельных сертификатов о вакцинации предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы на год.