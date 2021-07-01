В первый день июля в Амурской области выявили 86 случаев заражения COVID-2019
С начала текущей недели зафиксировали более 300 случаев заражения
По данным портала Стопкоронавирус.рф в Амурской области 1 июля выявили 86 случаев заражения COVID-2019.
В амурском управлении Роспотребнадзора рассказали, что у 52 человек заболевание протекает в виде ОРВИ, у 34 – в виде пневмонии.
Напомним, что с 1 июля в Амурской области введена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для отдельных групп населения. При этом, за использование, приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыта поддельных сертификатов о вакцинации предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы на год.
Просмотров всего: 331