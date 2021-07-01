Василий Орлов рассказал, что гребень паводка уходит из Амурской области в ЕАО

Сегодня губернатор Приамурья Василий Орлов посетил южные районы области, сюда спускается гребень паводка. Спасателям удалось уберечь от подтопления около 400 домов. Сейчас населённые пункты защищают около 1 700 человек. После окончания паводка они откачают воду из домов и просушат их, вместе с управлением ветеринарии продезинфицируют придомовые территории, а также окажут адресную помощь населению.

— Считаю, что работа организована хорошо, и мы не допустим попадание воды в населённые пункты. Делаем, как в 2019 году – актируем, подаём документы. Кормом для животных тоже поможем. Мы вас не оставим, в этом плане не переживайте, – отметил губернатор.

В селе Новопетровка Константиновского района сельчане и спасатели из Сибири несколько дней возводили дамбу. Женщины наполняли мешки песком, мужчины вручную укладывали дамбу. А местные предприятия предоставили транспорт и помогли с доставкой песка, сообщает пресс-служба правительства области.

В селе Калинино Михайловского района селе нет подтопленных домов. Всё благодаря добровольцам и камчатским спасателям. Они не только создали дамбу, но и увеличили резервуар для воды, который спасал от наводнения 2013 года. Теперь глубина защитного сооружения составляет 14-15 метров.

От Благовещенска до Константиновки вода спадает, сообщили в МЧС по Амурской области.

— Гребень прошёл Амурскую область, незначительное превышение ещё на Иннокентьевке Архаринского района. Дальше гребень уходит в Еврейскую автономную область, – сообщил начальник Главного управления МЧС России по Амурской области Игорь Смирнов.

Напомним, что совсем недавно Амур.инфо разобрался, почему паводок стал такой проблемой для села, и что нужно сделать, чтобы избежать затопления.