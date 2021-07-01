Василий Орлов рассказал, что гребень паводка уходит из Амурской области в ЕАО
Спасателям удалось защитить от подтопления около 400 домов
Сегодня губернатор Приамурья Василий Орлов посетил южные районы области, сюда спускается гребень паводка. Спасателям удалось уберечь от подтопления около 400 домов. Сейчас населённые пункты защищают около 1 700 человек. После окончания паводка они откачают воду из домов и просушат их, вместе с управлением ветеринарии продезинфицируют придомовые территории, а также окажут адресную помощь населению.
— Считаю, что работа организована хорошо, и мы не допустим попадание воды в населённые пункты. Делаем, как в 2019 году – актируем, подаём документы. Кормом для животных тоже поможем. Мы вас не оставим, в этом плане не переживайте, – отметил губернатор.
В селе Новопетровка Константиновского района сельчане и спасатели из Сибири несколько дней возводили дамбу. Женщины наполняли мешки песком, мужчины вручную укладывали дамбу. А местные предприятия предоставили транспорт и помогли с доставкой песка, сообщает пресс-служба правительства области.
В селе Калинино Михайловского района селе нет подтопленных домов. Всё благодаря добровольцам и камчатским спасателям. Они не только создали дамбу, но и увеличили резервуар для воды, который спасал от наводнения 2013 года. Теперь глубина защитного сооружения составляет 14-15 метров.
От Благовещенска до Константиновки вода спадает, сообщили в МЧС по Амурской области.
— Гребень прошёл Амурскую область, незначительное превышение ещё на Иннокентьевке Архаринского района. Дальше гребень уходит в Еврейскую автономную область, – сообщил начальник Главного управления МЧС России по Амурской области Игорь Смирнов.
Напомним, что совсем недавно Амур.инфо разобрался, почему паводок стал такой проблемой для села, и что нужно сделать, чтобы избежать затопления.
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