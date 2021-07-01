В Амурской области уже два дня тушат природный пожар

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Сотрудники Амурской авиабазы в течение двух дней борются с природным пожаром, возникшим в Селемджинском районе из-за грозы .

Возгорание произошло 30 июня в 13 километрах от реки Иликан, сообщает региональное министерство лесного хозяйства. Огонь прошёл уже 90 гектаров земли. Сейчас пожар ликвидируют 15 парашютистов-пожарных и 14 десантников-пожарных. В тушении участвует и вертолёт Ми-8.

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#пожары #происшествия

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Кристина Хасуева