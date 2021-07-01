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сегодня, 17:15 1

Бывшая работница амурской компании незаконно присвоила 129 тысяч рублей

Девушка потратила похищенные деньги по своему усмотрению

Бывшая работница амурской компании незаконно присвоила 129 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

27-летняя жительница Райчихинска обвиняется в присвоении чужого имущества, она использовала своё служебное положение. Сейчас амурчанка находится под подпиской о невыезде, сообщает областное УМВД.

С апреля 2019 по июнь 2020 года обвиняемая, являясь руководителем одного из офиса продаж предприятия, незаконно присвоила 129 тысяч рублей. Деньги она потратила по своему усмотрению. Недостачу средств выявили во время ревизии.

Уголовное дело рассмотрит Райчихинский городской суд. За совершение подобного преступления может грозить до шести лет лишения свободы.

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#криминал #происшествия #Райчихинск

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

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