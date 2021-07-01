Бывшая работница амурской компании незаконно присвоила 129 тысяч рублей

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27-летняя жительница Райчихинска обвиняется в присвоении чужого имущества, она использовала своё служебное положение. Сейчас амурчанка находится под подпиской о невыезде, сообщает областное УМВД.

С апреля 2019 по июнь 2020 года обвиняемая, являясь руководителем одного из офиса продаж предприятия, незаконно присвоила 129 тысяч рублей. Деньги она потратила по своему усмотрению. Недостачу средств выявили во время ревизии.

Уголовное дело рассмотрит Райчихинский городской суд. За совершение подобного преступления может грозить до шести лет лишения свободы.