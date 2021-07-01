В России выделят серьёзные деньги на реабилитацию после коронавируса

Во время прямой линии президент рассказал, что в России займутся реабилитацией после COVID-19. Для этого местным властям специально выделили отдельные средства, сообщают Вести. RU.

— Мы сейчас занимаемся этой работой. Специально выделили средства на систему реабилитации. Сейчас будем заключать контракты на приобретение необходимого оборудования, – уточнил президент.

Запустить специальную программу по реабилитации после коронавируса глава государства призвал на съезде партии «Единая Россия». На новую медицинскую систему выделили не менее 100 миллионов рублей. Как отметил Владимир Владимирович, основной объём средств – 60 миллиардов рублей, нужно распределить до 2026 года, чтобы начать работу в ближайшее время.