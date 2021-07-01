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сегодня, 19:00 4

В России выделят серьёзные деньги на реабилитацию после коронавируса

Об этом на прямой линии рассказал Владимир Путин

В России выделят серьёзные деньги на реабилитацию после коронавируса
Фото: pixabay.com

Во время прямой линии президент рассказал, что в России займутся реабилитацией после COVID-19. Для этого местным властям специально выделили отдельные средства, сообщают Вести. RU.

— Мы сейчас занимаемся этой работой. Специально выделили средства на систему реабилитации. Сейчас будем заключать контракты на приобретение необходимого оборудования, – уточнил президент.

Запустить специальную программу по реабилитации после коронавируса глава государства призвал на съезде партии «Единая Россия». На новую медицинскую систему выделили не менее 100 миллионов рублей. Как отметил Владимир Владимирович, основной объём средств – 60 миллиардов рублей, нужно распределить до 2026 года, чтобы начать работу в ближайшее время.

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#COVID 19 #здоровье #медицина #российская власть

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Комментарии
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  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    новая кормушка?

  • Владимир 1978

    Владимир 1978
    1 час назад

    мне муж подружки морду набил - короновирус повлиял - где могу получить компенсацию на восстановление ящик кинского можно трехлетней выдержки и мешок закуси

  • Арсений К.

    Арсений К.
    1 час назад

    Организацией реабилитации заниматься надо было еще в 2020 году.

  • 5amur

    5amur
    54 минуты назад

    Наверное опять Москвичей коснётся. В закупки гов заходишь. Вбиваешь санаторно курортное лечение в основном Московская область в списке.

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