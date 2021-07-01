Учёба в начальных классах российских школ начнётся в привычном режиме
Об этом на прямой линии рассказал президент Владимир Путин
Школьник спросил Владимира Путина, как начнётся следующий учебный год. Президент заявил, что учебный процесс в начальных классах, скорее всего, будет организован в обычном режиме.
Ученик третьего класса спросил, как начнётся учёба – в школе или в онлайн формате.
— Скорее всего, дети младших классов будут ходить в школу. Мы и раньше их не закрывали, весной прошлого года, в период обострения ситуации с коронавирусом. Скорее всего, в начальных классах учебный процесс будет организован в обычном режиме, – сказал Владимир Владимирович.
Глава государства отметил, что когда в стране достигнут коллективного иммунитета, все учебные заведения и предприятия будут работать в обычном режиме.
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