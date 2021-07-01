Вода в водоёмах Амурской области продолжает падать

Фото: Амур.инфо

На утро 1 июля «опасным явлением» остаётся уровень воды в Амуре в районе села Поярково. При этом уровень воды до отметки «неблагоприятное явление» снизился на участке от села Сергеевка до города Благовещенск, у села Константиновка, а также на реке Зея в устьевой части. По информации Амурского ЦГМС, сейчас гребень паводка находится в районе села Иннокентьевка в Архаринском районе. Там наблюдается подъем воды – близка отметка «опасное явление».

— Амур на сегодняшний день продолжает падать от села Игнашино до села Поярково. В районе села Иннокентьевка прошли небольшие подъемы, на 16 сантиметров за сутки, уровень на утро составил 913 сантиметров, к 12 часам вода поднялась ещё на 3 сантиметра. Уровень все ещё превышает отметку «неблагоприятное явление» на 66 сантиметров. В дальнейшем в Иннокентьевке ожидаются спады от 10 и более сантиметров, – рассказал Виталий Соловьев, директор Амурского ЦГМС.

Он отметил, что на участке от села Игнашино до села Черняеево река в русле и ниже поймы.

Уровень воды в районе села Кумара на утро составил 692 сантиметра (– 198 сантиметров за сутки). Пойма остаётся затопленной.

В селе Сергеевка Благовещенского района на утро 1 июля уровень воды упал на 115 сантиметров за сутки и достиг отметки в 770 сантиметров. К обеду вода упала ещё на 17 сантиметров. «Неблагоприятным явлением» уровень воды перестанет быть после падения ещё на 53 сантиметра.

По информации Амурского ЦГМС на сегодняшнее утро уровень воды в Амуре в районе Благовещенска упал до 757 сантиметров (– 53 сантиметра за сутки). К обеду вода упала ещё на 12 сантиметров. Отметка «неблагоприятное явление» превышена на 45 сантиметров.

В Гродеково зафиксирован спад на 38 сантиметров, к обеду уровень упал ещё на 8 сантиметров, уровень воды в районе села – один метр 20 сантиметров. Пойма реки затоплена на 290 сантиметров.

К утру 1 июля в районе села Константиновка уровень Амура составил 834 сантиметра («неблагоприятное явление»). За сутки вода упала на 17 сантиметров, а к обеду ещё на 4 сантиметра.

В Михайловском районе, в районе села Поярково, Амур упал на 7 сантиметров. К утру уровень воды достиг 756 сантиметров.

Также отмечаются спады в районе Селемджи, Экимчана (– 18 сантиметров) и Норска (– 38 сантиметров).

В правительстве Амурской области предупреждают, что в период с 4 по 5 июля в регионе ожидаются дожди, местами сильные. Как следствие – возможен подъем уровня воды на малых реках Приамурья.