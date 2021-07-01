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Муж Ксении Бородиной пожаловался на хакеров, которые пытались взломать его телефон

Курбан Омаров обратился в Следственный комитет

Муж Ксении Бородиной пожаловался на хакеров, которые пытались взломать его телефон
Фото: woman.ru

Муж телеведущей Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров рассказал, что его телефон пытались взломать хакеры, чтобы получить доступ к списку его звонков. Об этом он сообщил в своём Instagram, пишет «СтарХит».

Личная жизнь Курбана Омарова в последнее время интересует многих. Всё дело в том, что Бородина и Омаров разводятся после шести лет брака.

На днях бизнесмен сообщил, что к нему обратился хакер и рассказал о том, что кто-то заказал расшифровку звонков Омарова. Курбан в итоге вычислил злоумышленников и назвал их «не очень умными людьми». По его словам, «когда кто-то лезет в личную жизнь, первым делом думаешь о безопасности».

Омаров сообщил, что уже обратился в Следственный комитет, чтобы привлечь злоумышленников к ответственности. Он поблагодарил всех неравнодушных за поддержку, но на вопросы о разводе с Бородиной отвечать не стал.

Поклонники пары до сих пор не знают, что произошло между супругами. Ходят слухи, что Курбан не раз изменял Ксении.

Несколько дней назад телеведущая поблагодарила подписчиков за тёплые слова и поддержку, но попросила не жалеть ее. Очевидно, что Омаров и Бородина не хотят делать развод публичным делом.

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#происшествия #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • OT

    OT
    5 часов назад

    А как дела у Бузовойс Ивлеевой?

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