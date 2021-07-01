Общественная палата Амурской области: В целом у нас вода полностью соответсвует санитарным нормам

Водопроводная вода в Амурской области по своему составу и органолептическим свойствам соответствует санитарным нормам. В Приамурье предпринимается много действий, чтобы жители были обеспечены чистой водой. Сейчас в области реализуют проект «Чистая вода», сообщили в общественной палате Амурской области.

На качество воды жители Приамурья пожаловались во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Ситуацию с водой прокомментировала заместитель председателя общественной палаты Амурской области Ольга Мажарова.

— Опросила по телефону жителей нашей области и других регионов, знакомые из других областей жаловались на отвратительное состояние питьевой воды. Хочется заметить, что в Амурской области многое делается для обеспечения жителей чистой, вкусной водой, для этого активно внедряется в жизнь региональный проект «Чистая вода», – отметила Ольга Мажарова.

По словам зампреда общественной палаты Приамурья, вода полностью соответствует санитарным нормам, но воду перед употреблением всё-таки стоит отстоять или прокипятить, а фильтры менять вовремя. Чтобы улучшить качество питьевой воды, в области будут реконструировать водозаборы. В рамках регионального проекта «Чистая вода» начали с Пёрского водозабора. Объект уже готов на 42,6 %. На реконструкцию уйдёт 508,1 миллиона рублей. Ввести объект в эксплуатацию обещают 1 октября 2021 года.

Также благодаря проекту начали бурить скважины в Свободном. Работы начали 15 апреля, а закончить планируют к 1 сентября 2022 года. Проект обойдётся казне в 166,88 миллиона рублей.

В планах у правительства на 2022-2023 год построить артезианские водозаборы в городе Завитинск и сёлах Ивановка, Константиновка, Екатеринославка и строительство станции обезжелезивания в селе Белогорье.