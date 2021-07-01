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Общественная палата Амурской области: В целом у нас вода полностью соответсвует санитарным нормам

В Приамурье реализуют проект «Чистая вода»

Общественная палата Амурской области: В целом у нас вода полностью соответсвует санитарным нормам
Фото: pixabay.com

Водопроводная вода в Амурской области по своему составу и органолептическим свойствам соответствует санитарным нормам. В Приамурье предпринимается много действий, чтобы жители были обеспечены чистой водой. Сейчас в области реализуют проект «Чистая вода», сообщили в общественной палате Амурской области.

На качество воды жители Приамурья пожаловались во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Ситуацию с водой прокомментировала заместитель председателя общественной палаты Амурской области Ольга Мажарова.

— Опросила по телефону жителей нашей области и других регионов, знакомые из других областей жаловались на отвратительное состояние питьевой воды. Хочется заметить, что в Амурской области многое делается для обеспечения жителей чистой, вкусной водой, для этого активно внедряется в жизнь региональный проект «Чистая вода», – отметила Ольга Мажарова.

По словам зампреда общественной палаты Приамурья, вода полностью соответствует санитарным нормам, но воду перед употреблением всё-таки стоит отстоять или прокипятить, а фильтры менять вовремя. Чтобы улучшить качество питьевой воды, в области будут реконструировать водозаборы. В рамках регионального проекта «Чистая вода» начали с Пёрского водозабора. Объект уже готов на 42,6 %. На реконструкцию уйдёт 508,1 миллиона рублей. Ввести объект в эксплуатацию обещают 1 октября 2021 года.

Также благодаря проекту начали бурить скважины в Свободном. Работы начали 15 апреля, а закончить планируют к 1 сентября 2022 года. Проект обойдётся казне в 166,88 миллиона рублей.

В планах у правительства на 2022-2023 год построить артезианские водозаборы в городе Завитинск и сёлах Ивановка, Константиновка, Екатеринославка и строительство станции обезжелезивания в селе Белогорье.

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    5 часов назад

    СООТВЕТСВУЕТ

  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    4 часа назад

    Соответвует нормам? Тогда почему люди пользуются привозной водой из автоматов? Почему для готовки пищи эту воду не используют? Из-за соответствия стандартам наверное???

  • амурская алена

    амурская алена
    4 часа назад

    Для меня ключевые слова в этой статье *но воду перед употреблением всё-таки стоит отстоять или прокипятить, а фильтры менять вовремя. * Хлорированную воду ни в коем случае нельзя кипятить,так что союз *или* в этом случае не подходит,надо отстоят,а потом кипятить.Лично я использую воду из крана,как техническую.

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    4 часа назад

    Вопросы правильные. К сожалению, вода "по нормативу" стала "притчей во языцех" в этом году. Видимо, Ольге Мажаровой "нравится", ну или хотелось-бы, чтобы "нравилась" вода, которая льется из кранов благовещенцев в этом году. Может быть поэтому в материале и не говорится о Благовещенске, а о Приамурье? Понимаю, что "вероятно, она по нормативу" (вода в Благовещенске). Но неужели вода "по нормативу" предусматривает необходимость "прокипятить и отстояться"? Причем отмечу, что "норматив" обычно проверяет лаборатория самого АКС. Вряд-ли, лаборатория АКС напишет о проблемах с водой, если там "не сильно плохо", или скажем так "терпимо". Мне так почему - то кажется. Роспотребнадзор проверяет воду, но не по всему городу, а только "урывочно, кусками". Видимо, это происходит на водозаборе и по заявкам отдельных лиц, кого "допек норматив". Вероятно, вода из водозабора "выходит по нормативу", а пока доберется до крана конкретного физлица ее качество "может измениться". Где меняется это качество - загадка. По версии мэрии и АКС - именно в домах, т.к. "управляйки" плохо следят трубами и водой и "именно там вся беда". Но согласно общей статистики износ водопроводных сетей более 60-70%! Эти сети арендует АКС с 2004 года с обещаниями ежегодной модернизации, чтобы "нам всем лучше жилось и пилось". Предполагаю, что "не все обещания" исполняются и поэтому в некоторых частях города качество воды в кране "не по нормативу" и виной тому, на мой взгляд, далеко не всегда управляйки. Конечно, с вопросом должны разбираться специалисты - эксперты, но мое предположение таково - далеко не все управляйки у нас "нехорошие", многие из них качественно работают и поэтому "перекидывать вину" на управляйки за качество воды без установления причины (голословно) мягко говоря некорректно. Мое личное предположение таково - в большей части проблем с качеством воды виновно АКС. Доказательством этому является и недавнее назначение штрафа АКС от имени природоохранного прокурора за слив нечистот в реку (штраф 125 000 рублей). Эта информация прошла почти незамеченной местными СМИ на прошлой неделе. Скромновато, конечно, учитывая масштаб "работы и сборов" АКС, но хотя-бы так.

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    4 часа назад

    Кстати говоря, мне интересно, сама Ольга Мажарова пьет воду из под крана в Благовещенске? Если она считает, что вода должна отстояться и прокипятиться, то пусть укажет нормативный акт, где указано, что так нужно делать с "чистой водой".

  • Арсений К.

    Арсений К.
    1 час назад

    Что она несет? Компетентность у нас нынче в дефиците.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    "Для газовиков чистая водица,чрез фильтра водоподготовки и наполнителей из проклятой Америки,а для простых амурчан сами понимаете прорыв скрепный с добавлением дрявой канашки?"

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