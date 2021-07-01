Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:45 1

В Приамурье проверяют состояние железной дороги

Контрольный осмотр планируется сделать за три дня

В Приамурье проверяют состояние железной дороги
Фото: zsamur.ru

Железнодорожные пути длиной более 550 километров от станции Ерофей Павлович Сковородинского района до станции Магдагачи проверят на предмет безопасности и соответствия требованиям. Руководители и специалисты эксплуатационного комплекса во главе с начальником Забайкальской железной дороги Александром Скачковым осмотрят дорогу в целях изучения динамики её состояния. Осмотр железной дороги необходим для максимального снижения рисков аварийных ситуаций и обеспечения непрерывного инфраструктурного развития пристанционных населённых пунктов.

Во встречах и совещаниях с руководителями муниципалитетов принял участие председатель законодательного собрания Амурской области Вячеслав Логинов.

— Для нашего региона железная дорога – ключевое звено транспортной инфраструктуры. Потому крайне важно обеспечить не только безопасность, но и комфорт пассажирам. А также достойный внешний облик станций: для прибывающих в Приамурье впервые – это лицо нашей области. Сегодня реконструкция привокзальной площади идет в Сковородино: там обустраиваются низкие посадочные платформы с навесами и скамейками, ремонтируется пешеходный мост. До конца года работы должны завершить. Проект модернизации прилегающей к вокзалу территории разрабатывают на станции Бамовская. Предварительно обсудили этот момент с исполняющим обязанности главы сельсовета. Мы и руководство ЗабЖД будем ждать конкретных предложений, – прокомментировал Вячеслав Логинов.

Просмотров всего: 472

#дороги #заксобрание #Сковородино

распечатать

Фотогалерея

Общество 4

Амурские автоэкпсерты: «Правый руль – не проблема»

Власть 2

В Ерофее Павловиче построят воскресную школу и отремонтируют муниципальную
Общество

На дороге из Чигирей в Благовещенск заканчивается укладка асфальтобетона
Общество 7

Больше миллиарда рублей ущерба нанёс паводок дорогам и мостам в Амурской области
Комментарии
Показать все (1)
  • Арсений К.

    Арсений К.
    1 час назад

    До этого не проверяли?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь