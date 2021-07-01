В Приамурье проверяют состояние железной дороги

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Железнодорожные пути длиной более 550 километров от станции Ерофей Павлович Сковородинского района до станции Магдагачи проверят на предмет безопасности и соответствия требованиям. Руководители и специалисты эксплуатационного комплекса во главе с начальником Забайкальской железной дороги Александром Скачковым осмотрят дорогу в целях изучения динамики её состояния. Осмотр железной дороги необходим для максимального снижения рисков аварийных ситуаций и обеспечения непрерывного инфраструктурного развития пристанционных населённых пунктов.

Во встречах и совещаниях с руководителями муниципалитетов принял участие председатель законодательного собрания Амурской области Вячеслав Логинов.

— Для нашего региона железная дорога – ключевое звено транспортной инфраструктуры. Потому крайне важно обеспечить не только безопасность, но и комфорт пассажирам. А также достойный внешний облик станций: для прибывающих в Приамурье впервые – это лицо нашей области. Сегодня реконструкция привокзальной площади идет в Сковородино: там обустраиваются низкие посадочные платформы с навесами и скамейками, ремонтируется пешеходный мост. До конца года работы должны завершить. Проект модернизации прилегающей к вокзалу территории разрабатывают на станции Бамовская. Предварительно обсудили этот момент с исполняющим обязанности главы сельсовета. Мы и руководство ЗабЖД будем ждать конкретных предложений, – прокомментировал Вячеслав Логинов.