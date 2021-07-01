В Приамурье проверяют состояние железной дороги
Контрольный осмотр планируется сделать за три дня
Железнодорожные пути длиной более 550 километров от станции Ерофей Павлович Сковородинского района до станции Магдагачи проверят на предмет безопасности и соответствия требованиям. Руководители и специалисты эксплуатационного комплекса во главе с начальником Забайкальской железной дороги Александром Скачковым осмотрят дорогу в целях изучения динамики её состояния. Осмотр железной дороги необходим для максимального снижения рисков аварийных ситуаций и обеспечения непрерывного инфраструктурного развития пристанционных населённых пунктов.
Во встречах и совещаниях с руководителями муниципалитетов принял участие председатель законодательного собрания Амурской области Вячеслав Логинов.
— Для нашего региона железная дорога – ключевое звено транспортной инфраструктуры. Потому крайне важно обеспечить не только безопасность, но и комфорт пассажирам. А также достойный внешний облик станций: для прибывающих в Приамурье впервые – это лицо нашей области. Сегодня реконструкция привокзальной площади идет в Сковородино: там обустраиваются низкие посадочные платформы с навесами и скамейками, ремонтируется пешеходный мост. До конца года работы должны завершить. Проект модернизации прилегающей к вокзалу территории разрабатывают на станции Бамовская. Предварительно обсудили этот момент с исполняющим обязанности главы сельсовета. Мы и руководство ЗабЖД будем ждать конкретных предложений, – прокомментировал Вячеслав Логинов.
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