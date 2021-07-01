Тимати подарил семилетней дочери кольцо с жёлтым бриллиантом

Тимати опубликовал в своём Instagram видео, на котором дарит Алисе заветную коробочку. Теперь на руке девочки красуется кольцо с жёлтым бриллиантом в форме сердца. Дочь музыканта была в восторге от подарка, но всё-таки хочет сравнить его с перстнем Сафаровой.

Поклонники Тимати оценили его щедрость и отметили, как здорово иметь возможность исполнять желания своих близких. Некоторые фанаты заявили, что теперь «все хотят быть дочерью Тимати».

Кстати, это уже не первое дорогое украшение Алисы. В прошлом году Тимати также дарил ей кольцо многомиллионной стоимости.