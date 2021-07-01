Тимати подарил семилетней дочери кольцо с жёлтым бриллиантом
Рэпер Тимати показал подписчикам дорогой подарок для наследницы
Дочь Тимати и его бывшей возлюбленной Алёны Шишковой ни в чем не знает отказа. Недавно семилетняя Алиса возмутилась, что отец подарил кольцо с бриллиантом победительнице шоу «Холостяк» Екатерине Сафаровой, а ей нет. Рэпер решил исправить оплошность и показал подписчикам подарок для дочери, сообщает Paparazzi.
Тимати опубликовал в своём Instagram видео, на котором дарит Алисе заветную коробочку. Теперь на руке девочки красуется кольцо с жёлтым бриллиантом в форме сердца. Дочь музыканта была в восторге от подарка, но всё-таки хочет сравнить его с перстнем Сафаровой.
Поклонники Тимати оценили его щедрость и отметили, как здорово иметь возможность исполнять желания своих близких. Некоторые фанаты заявили, что теперь «все хотят быть дочерью Тимати».
Кстати, это уже не первое дорогое украшение Алисы. В прошлом году Тимати также дарил ей кольцо многомиллионной стоимости.
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