Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:30 0

До 20 лет тюрьмы грозит организатору «нарколаборатории» в Благовещенске

Уголовное дело направили в суд

До 20 лет тюрьмы грозит организатору «нарколаборатории» в Благовещенске
Фото: pixabay.com

22-летнего благовещенца обвиняют в незаконном производстве наркотиков, покушении на сбыт наркотических средств, при этом он использовал сеть Интернет и заведомо поддельное удостоверение.

С марта по декабрь прошлого года амурчанин решил изготавливать и сбывать синтетические наркотики, используя сеть Интернет. Для достижения своих целей он стал переписываться с неустановленным лицом, от которого потом по почте получал оборудование и сырьё. Наркотики злоумышленник фасовал и раскладывал в тайники, чтобы потом сбыть их через интернет.

В конце декабря 2020 года незаконную деятельность молодого человека пресекли. Полицейские изъяли оборудование и мефедрон, весом 71,51 грамм, сообщает областная прокуратура.

Уголовное дело рассмотрит Благовещенский городской суд. За совершение подобного преступления ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Просмотров всего: 389

#криминал #производство

распечатать


Происшествия 1

Бывшая работница амурской компании незаконно присвоила 129 тысяч рублей
Происшествия

Пытаясь заработать, жительница Амурской области лишилась трёх миллионов рублей
Происшествия 1

В Благовещенске оперативники установили личность подозреваемого в кражах по его своеобразной походке
Происшествия

В Амурской области произошло ДТП со смертельным исходом
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь