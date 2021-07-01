До 20 лет тюрьмы грозит организатору «нарколаборатории» в Благовещенске

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22-летнего благовещенца обвиняют в незаконном производстве наркотиков, покушении на сбыт наркотических средств, при этом он использовал сеть Интернет и заведомо поддельное удостоверение.

С марта по декабрь прошлого года амурчанин решил изготавливать и сбывать синтетические наркотики, используя сеть Интернет. Для достижения своих целей он стал переписываться с неустановленным лицом, от которого потом по почте получал оборудование и сырьё. Наркотики злоумышленник фасовал и раскладывал в тайники, чтобы потом сбыть их через интернет.

В конце декабря 2020 года незаконную деятельность молодого человека пресекли. Полицейские изъяли оборудование и мефедрон, весом 71,51 грамм, сообщает областная прокуратура.

Уголовное дело рассмотрит Благовещенский городской суд. За совершение подобного преступления ему может грозить до 20 лет лишения свободы.