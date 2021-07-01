Любовь Успенская рассказала, как отец жестоко избил её, узнав о её беременности

67-летняя певица рассказала, что в 16 лет встречалась с женатым мужчиной. Когда она забеременела, отец ребёнка настоял на аборте, так как наследник от малолетней любовницы в его планы не входил.

Для родителей Успенской её интересное положение могло стать настоящим позором. По словам артистки, когда о её беременности узнал отец, то избил её ремнём так, что у неё «изо рта кровь шла».

Певица отмечает, что решила рассказать об этом, чтобы девочки учились на её ошибках. Ей повезло, что первый аборт не имел для неё последствий. Но сейчас многие девушки не могут стать мамами и вынуждены идти на ЭКО.

Матерью Любовь Успенская стала в 1989 году, когда родила дочь Татьяну от бизнесмена Александра Плаксина. Когда наследница стала взрослой, её отношения с мамой испортились. Долгое время Успенская и Татьяна Плаксина не общались. Но недавно им всё-таки удалось помириться.