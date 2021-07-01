Бороться с паводком на Амуре властям Хэйхэ помогали крупные госпредприятия

Фото: скриншот ТВ г.Хэйхэ

Когда начало затапливать набережную Хэйхэ, представители крупных корпораций, которые реализуют проекты на территории города, прибыли на место для возведения дамб.

Как сообщает телевидение города Хэйхэ, крупные государственные предприятия получили указание от Комитета по борьбе с паводком и засухой города помочь в борьбе со стихией. Одна из компаний выделила под укрепление дамб вдоль набережной 2 000 кубометров щебенистого грунта. Другие – предоставили рабочих и технику.

— Мы боролись с паводком вместе с Народным правительством Хэйхэ и с местными жителями. Дамбу возвести удалось, что позволило жителям и предпринимателям минимизировать ущерб от нашествия стихии, – рассказал в интервью хэйхэскому телеканалу генеральный менеджер одной из корпораций.

— Гарантировать безопасность жителей Хэйхэ – это наш долг как государственного предприятия, – заявил в интервью телеканалу менеджер другой компании, пишет biang.ru.