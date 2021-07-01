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сегодня, 14:35 3

Бороться с паводком на Амуре властям Хэйхэ помогали крупные госпредприятия

Руководители предприятий посчитали своим долгом помочь жителям города

Бороться с паводком на Амуре властям Хэйхэ помогали крупные госпредприятия
Фото: скриншот ТВ г.Хэйхэ

Когда начало затапливать набережную Хэйхэ, представители крупных корпораций, которые реализуют проекты на территории города, прибыли на место для возведения дамб.

Как сообщает телевидение города Хэйхэ, крупные государственные предприятия получили указание от Комитета по борьбе с паводком и засухой города помочь в борьбе со стихией. Одна из компаний выделила под укрепление дамб вдоль набережной 2 000 кубометров щебенистого грунта. Другие – предоставили рабочих и технику.

— Мы боролись с паводком вместе с Народным правительством Хэйхэ и с местными жителями. Дамбу возвести удалось, что позволило жителям и предпринимателям минимизировать ущерб от нашествия стихии, – рассказал в интервью хэйхэскому телеканалу генеральный менеджер одной из корпораций.

— Гарантировать безопасность жителей Хэйхэ – это наш долг как государственного предприятия, – заявил в интервью телеканалу менеджер другой компании, пишет biang.ru.

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#большая вода #Китай

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    5 часов назад

    Старший брат России

  • Арсений К.

    Арсений К.
    1 час назад

    Наши предприятия развалились вместе с СССР. Газпром да фермеры.

  • vertex

    vertex
    55 минут назад

    "Развалили эффективные ставленники,теперь недрами барыжат,не до населения"

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